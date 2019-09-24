Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 7:55

Нью-Йорк. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали статистические данные об активности в промышленном секторе еврозоны, которые оказались существенно хуже прогнозов.

Опубликованные в понедельник данные компании IHS Markit указали на падение промышленного PMI в Германии в сентябре до минимума с середины 2009 года.

Индекс менеджеров закупок в текущем месяце упал до 41,4 пункта по сравнению с 43,5 пункта в августе. Средний прогноз респондентов Trading Economics предполагал подъем индикатора до 44 пунктов.

Значение индекса PMI для промышленного сектора Франции также оказалось слабее прогнозов. Индикатор упал до 50,3 пункта в сентябре против 51,1 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 51,2 пункта.

Падение активности в промышленном секторе еврозоны стало самым существенным с октября 2012 года. Индекс PMI рухнул до 45,6 пункта в сентябре против 47,0 пунктов в августе, не оправдав ожиданий аналитиков, в среднем прогнозировавших показатель на уровне 47,3 пункта.

Между тем слабая активность рынка могла объясняться не столько данными из Европы, сколько отсутствием значимых событий для США, считает вице-президент по торговле в Charles Schwab Ренди Фредерик.

"Данные из Европы являются поводом для беспокойства, но инвесторы в большей степени сфокусированы на США", - отметил эксперт, которого цитирует MarketWatch.

"На рынке наблюдается затишье, поскольку в какой-то мере мы находимся посередине: компании уже отчитались за второй квартал, а публикация результатов за третий квартал еще не началась... Инвесторам остается ждать большей ясности в отношении ситуации с Китаем", - сказал Фредерик.

Как стало известно, в Пекине назвали "конструктивными" очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между Китаем и США на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября.

"В Вашингтоне 19 и 20 сентября Китай и США провели консультации на уровне заместителей министров, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского министерства торговли.

Стороны, отмечается в нем, также обсудили вопросы, связанные с проведением в октябре переговоров на высоком уровне, условились поддерживать контакты по "соответствующим проблемам".

Цена акций Akcea Therapeutics упала на 19,7% на новостях об уходе сразу трех топ-менеджеров биофармацевтической компании.

Бумаги Overstock.com Inc. рухнули на 25,25% после того, как онлайн-ритейлер сообщил об уходе еще одного топ-менеджера и ухудшил прогноз прибыли.

Акции Caesars Entertainment снизились на 0,4% после новостей о том, что оператор отелей продаст отель и казино Rio в Лас-Вегасе компании, которую контролирует Imperial Cos, за $516,3 млн.

Стоимость бумаг PG&E Corp. уменьшилась на 0,6% на сообщении о том, что калифорнийская генерирующая компания достигла соглашения с организациями, на долю которых приходится 85% исков о возмещении ущерба, связанных с пожарами 2017 и 2018 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average 23 сентября вырос на 14,92 пункта (0,06%) и составил 26949,99 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,29 пункта (0,01%) - до 2991,78 пункта.

Nasdaq Composite потерял 5,21 пункта (0,06%) и составил 8112,46 пункта.

ор вч бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!