Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 6:41

Нью-Йорк. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, в десятый раз за месяц закрывшись на рекордных максимумах, инвесторы следили за новостями, касающимися торгового соглашения США и Китая.

Как сообщило китайское министерство торговли, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении проблем. В сообщении ведомства подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило министерство.

Опубликованные во вторник статданные указали на неожиданное снижение индекса потребительского доверия в США в ноябре. Индекс уменьшился до 125,5 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В октябре, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 126,1 пункта, а не 125,9 пункта, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса в ноябре до 127 пунктов.

Тем временем продажи новых домов в США в октябре 2019 года сократились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 733 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, до 738 тыс. с 701 тыс. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста показателя с ранее указанного уровня на 0,6%, до 705 тыс.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в понедельник дал оптимистичную оценку экономике США, но сигнализировал, что в ближайшее время вряд ли будет необходимость в повышении процентных ставок, учитывая сохранение низкой инфляции, пишет MarketWatch. В ходе выступления на ежегодном мероприятии торговой палаты Род-Айленда Пауэлл сказал, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, способствовали увеличению покупок жилья, что внесло свой вклад в рост экономики, который наблюдается уже 11-й год подряд, являясь самым продолжительным в истории периодом непрерывного экономического роста.

Котировки акций Best Buy в ходе торгов выросли на 9,86%. Продажи и прибыль американского ритейлера в минувшем квартале превзошли ожидания аналитиков, при этом компания также улучшила годовой прогноз.

Акции Walt Disney подорожали на 1,3% и достигли рекордной отметки на сообщении о том, что на новый стриминговый сервис компании, Disney+, ежедневно подписываются около миллиона человек.

Бумаги PVH Corp. снизились на 0,49%. Американская компания, владеющая рядом известных брендов одежды, в третьем квартале 2019 финансового года сократила чистую прибыль на 13,9%, однако скорректированный показатель оказался лучше прогнозов.

Акции Hewlett Packard Enterprise потеряли в цене 8,48%. Компания, занимающаяся выпуском продукции и оказанием услуг для корпоративных клиентов, завершила четвертый квартал 2019 финансового года с прибылью, однако выручка разочаровала аналитиков.

Акции Xerox Holdings подешевели на 1,2%. Компания подтвердила намерение обратиться напрямую к акционерам HP Inc. с предложением о покупке после того, как совет директоров HP отказался от потенциальной сделки. Бумаги HP потеряли 0,45%.

Цена бумаг Citigroup снизилась на 0,3%. Компания была оштрафована Банком Англии на 44 млн фунтов стерлингов ($57 млн) - рекордную сумму для британского ЦБ - за "серьезные ошибки" в предоставлении отчетности о показателях капитала и ликвидности в период с июня 2014 года по декабрь 2018 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 55,21 пункта (0,2%) - до 28121,68 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся за день на 6,88 пункта (0,22%), составив 3140,52 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 15,44 пункта (0,18%) - до 8647,93 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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