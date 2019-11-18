Нью-Йорк. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах на фоне возобновившихся надежд на способность США и Китая заключить торговое соглашение, при этом индекс Dow впервые превысил отметку 28000 пунктов.

Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, сказал, что Соединенные Штаты и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, хотя американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять на себя обязательства.

Министр торговли США Уилбур Росс в пятницу сказал в интервью Fox Business, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность".

По словам Росса, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по масштабам". При этом основное внимание будет сосредоточено на "текущей торговле", а также намерениях Китая закупить сельскохозяйственную продукцию в Штатах на $40-50 млрд, сказал министр. Если Пекин готов взять на себя эти обязательства, Вашингтон хочет убедиться в отсутствии "удобных поводов избежать" их.

Опубликованные в пятницу данные министерства торговли США показали, что розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%. В сентябре продажи сократились на 0,3%, падение было зафиксировано впервые за семь месяцев.

Кроме того, министерство труда США сообщило в пятницу о том, что стоимость импорта в США в октябре упала на 0,5% относительно предыдущего месяца и на 3% за год, что стало самым существенным сокращением за последние три года. Без учета стоимости нефтепродуктов показатель опустился за месяц на 0,1%.

Между тем объем промышленного производства в США в октябре упал на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это максимальное падение показателя с мая 2018 года. Эксперты в среднем ожидали снижения всего на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель сократился на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. При этом объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) в прошлом месяце уменьшился на 0,6%, что стало максимальным падением за полгода.

Индекс производственной активности Empire Manufacturing округа Нью-Йорк в ноябре снизился на 1,1 пункта, до 2,9 пункта, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Нью-Йорка. Аналитики, опрошенные Econoday, прогнозировали значение индекса на уровне 5 пунктов. Значение показателя выше нуля сигнализирует о росте деловой активности в указанном сегменте экономики, ниже нуля - о ее снижении.

Бумаги компаний, которым будет выгодно заключение торговой сделки между США и Китаем, выросли по итогам торгов. В том числе акции Caterpillar подорожали на 1,3%, Apple - на 1,19%, Boeing - на 1,15%.

Акции J.C. Penney Co. Inc. выросли на 6,36%, поскольку ритейлер отчитался о менее существенном, чем ожидалось, убытке в третьем квартале.

Акции Applied Materials Inc. подскочили на 8,95%. Компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников, сократила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале, однако прогноз прибыли и выручки на текущий финансовый квартал превзошел ожидания аналитиков.

Цена бумаг Nvidia Corp. снизились на 2,67%. Американский производитель графических чипов сократил прибыль и выручку в третьем квартале 2020 финансового года, однако ожидает, что в четвертом квартале его выручка вернется к росту после четырех кварталов падения.

Бумаги сети мебельных магазинов RH подорожали на 7,56%. Как стало известно в пятницу, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. приобрела 1,2 млн акций (6,5%) RH, ранее известной как Restoration Hardware, заплатив $206 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу вырос на 222,93 пункта (0,8%) и составил 28004,89 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 23,83 пункта (0,77%) - до 3120,46 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 61,81 пункта (0,73%) и составил 8540,83 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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