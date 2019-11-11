Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 7:01

Нью-Йорк. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, достигнув новых рекордных максимумов, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, которые ослабили оптимизм в отношении торговой сделки Штатов с Китаем.

Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию.

"Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в город Атланта. По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

В четверг сообщалось, что официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Между тем возобновившиеся опасения относительно способности Китая и США урегулировать торговые противоречия не смогли свести на нет ралли фондового рынка.

"Мы слышим много шума, который может отвлечь людей, но если отбросить политику и социальные аспекты, движение рынков определяется фундаментальными факторами", - сказал управляющий директор Bel-Air Investment Advisors Кевин Филип, которого цитирует MarketWatch.

Улучшению настроений участников рынка на прошлой неделе также способствовала корпоративная отчетность. Результаты 74% из 452 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже отчитались о результатах, превзошли ожидания, согласно данным FactSet.

Акции Activision Blizzard Inc подешевели на 0,46%. Американский разработчик видеоигр сократил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года.

Стоимость бумаг Walt Disney Co. выросла на 3,76%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа отчиталась о прибыли и выручке в четвертом квартале текущего финансового года, которые оказались немного лучше прогнозов рынка.

Акции Gap упали на 7,64%, поскольку ритейлер сообщил, что его главный исполнительный директор Арт Пек уйдет в отставку, и обнародовал прогноз, не оправдавший ожиданий.

Котировки акций нефтедобывающей компании Duke Energy снизились на 2,84% после публикации отчетности за третий квартал.

Бумаги News Corp. подешевели на 3,15%. Американская медиакомпания завершила первый квартал 2020 финансового года с чистым убытком из-за списания стоимости активов и негативного влияния изменений валютных курсов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу поднялся на 6,44 пункта (0,02%) и составил 27681,24 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 7,90 пункта (0,26%) - до 3093,08 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 40,8 пункта (0,48%) и составил 8475,31 пункта.

Все три индекса по итогам сессии достигли рекордных значений, при этом за неделю S&P 500 вырос на 0,9%, Nasdaq на - 1,1%, а Dow - на 1,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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