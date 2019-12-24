Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 6:51

Нью-Йорк. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы при закрытии торгов в понедельник, поддержку рынку продолжил оказывать оптимизм по поводу торговых отношений США и Китая.

При этом индекс Nasdaq закрылся на рекордном пике девятую сессию подряд, чего не случалось с 1998 года, пишет MarketWatch.

Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от введения очередного раунда пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что продажи новостроек в США в сентябре-ноябре были лучшими с 2007 года.

Продажи новых жилых домов в США в ноябре увеличились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 719 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

При этом среднемесячные продажи новостроек в сентябре-ноябре составили 720 тыс., что является лучшим средним показателем за три месяца за последние 12 лет.

Поддержку индексу Dow оказали бумаги Boeing, которые подорожали на 2,9% на новостях об отставке главного исполнительного директора компании Денниса Мюленбурга. Компания объявила, что с 13 января 2020 года главным исполнительным директором станет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун.

Акции Apache Corp. подскочили на 17,8% после того, как нефтегазовая компания объявила о соглашении с французской Total о создании совместного предприятия.

Бумаги Diamond Eagle Acquisition Corp. подорожали на 7% на новостях о соглашении с американской компанией DraftKings Inc.

DraftKings, предоставляющая платформу для фэнтези-спорта и ставок, станет публичной в результате трехсторонней сделки с провайдером игровых технологий SBTech и Diamond Eagle на сумму около $3,3 млрд. Она будет продана Diamond Eagle и объединится с SBTech.

Акции Tesla выросли на 3,4%, до $419,69. В ходе торгов они превысили отметку $420. Именно по этой цене главный исполнительный директор компании Илон Маск намеревался выкупить ее акции в прошлом году.

Бумаги Disney подешевели на 1,5% в связи с разочаровывающими кассовыми сборами кинофильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" в первый уикенд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник вырос на 96,44 пункта (0,34%) и составил 28551,53 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 2,79 пункта (0,09%) - до 3224,01 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 20,69 пункта (0,23%) и составил 8945,65 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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