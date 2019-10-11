Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 7:55

Нью-Йорк. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в четверг ростом, все внимание рынка было сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом.

Сообщается, что встреча состоится в пятницу в 14:45 (21:45 по мск) в Овальном кабинете Белого дома. Она будет закрыта для прессы.

Переговоры между США и КНР стартовали в Вашингтоне в четверг. Накануне СМИ сообщали, что Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

Опубликованные в четверг статданные указали, что инфляция в США в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре 2019 года выросли на 1,7% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Эксперты в среднем ожидали усиления инфляции до 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в сентябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. В августе они выросли на 0,1%, и аналитики ожидали сохранения такой же динамики и в сентябре.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс., с пересмотренных 220 тыс. до 210 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Число заявок стало минимальным с середины сентября. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали увеличения показателя на 1 тыс. с ранее указанных 219 тыс., до 220 тыс.

Акции Nike подорожали на 1,2% после того, как аналитики Oppenheimer увеличили прогноз котировок бумаг компании.

Стоимость бумаг PG&E упала на 29% на сообщении о том, что суд в Сан-Франциско разрешил держателям облигаций калифорнийской генерирующей компании представить альтернативный план по ее выводу из банкротства, пишет MarketWatch.

Акции Apple Inc. выросли на 1,35%, поскольку аналитики Longbow Research улучшили рекомендацию для бумаг до "покупать" на фоне роста спроса на iPhone 11.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг повысился на 150,66 пункта (0,57%) - до 26496,67 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 18,73 пункта (0,64%), составив 2938,13 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов выросло на 47,04 пункта (0,6%) - до 7950,78 пункта.

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