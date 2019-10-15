Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 8:06

Нью-Йорк. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в минусе, поскольку инвесторы сочли, что сделка Вашингтона и Пекина не приведет к существенному снижению торговых барьеров и не будет способствовать росту мировой экономики в ближайшей перспективе.

Китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пекин может направить делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для подготовки совместно с американской стороной финальной версии соглашения, которое будет подписано главами двух стран в ходе планируемой встречи в рамках ноябрьского саммита АТЭС в Чили, отметил один из источников.

Другой источник сообщает, что Пекин хочет включения в финальное соглашение условия об отказе Трампа от планируемого в декабре повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $160 млрд в год.

При этом инвесторы сомневаются, что соглашение между США и Китаем приведет к увеличению инвестиций или росту производственной активности, пишет MarketWatch.

Тем временем статданные, обнародованные в понедельник, указали на продолжающееся снижение объемов китайского экспорта и импорта.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился второй месяц подряд - на 3,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился пятый месяц подряд - на 8,5%.

Инвесторы на этой неделе также готовятся анализировать отчеты крупных банков: о результатах за минувший квартал отчитаются Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Аналитики ожидают, что прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, в третьем квартале снизилась на 4,6% в годовом выражении, согласно данным FactSet.

Акции Boeing подешевели на 0,46% на новостях о том, что компания приняла решение разделить позиции гендиректора и председателя совета директоров.

Бумаги Fastenal Co., выпускающей крепежное оборудование, снизились на 2,52%, поскольку аналитики Raymond James понизили рекомендацию по акциям.

Между тем акции Nike Inc. выросли на 1,07% после того, как аналитики Bank of America Merrill Lynch улучшили рекомендацию по бумагам компании.

Стоимость акций Sempra Energy снизилась на 0,04%. Американская энергетическая компания договорилась продать свои подразделения в Чили китайской State Grid Corp. за $2,23 млрд.

Бумаги Parsely Energy Inc. упали на 10,55% после того, как компания объявила о покупке своего конкурента Jagged Peak Energy Inc за $1,6 млрд, чем разочаровала инвесторов, пишет Bloomberg.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник снизился на 29,23 пункта (0,11%) - до 26787,36 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 4,12 пункта (0,14%), составив 2966,15 пункта.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 8,39 пункта (0,1%) - до 8048,65 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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