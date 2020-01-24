Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 6:42

Нью-Йорк. 24 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой, инвесторы оценивали отчеты компаний и следили за новостями об эпидемии нового вируса, выявленного в Китае.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, взрываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй, говорится в официальном бюллетене ведомства.

По два заразившихся выявлены в Гонконге, один - на Тайване. По данным госкомитета, три больных пневмонией нового типа обнаружены в Таиланде, по два - во Вьетнаме и Японии, по одному - в Южной Корее, Сингапуре и США.

Рынок также оценивал итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

В заявлении ЕЦБ говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка, причем, как отмечается, движение к целевому показателю устойчиво отражается в динамике базовой инфляции.

Глава регулятора Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что видит сигналы умеренного усиления базовой инфляции. Она отметила, что понижательные риски для экономики еврозоны сохраняются, но стали менее выраженными.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 211 тыс. Неделей ранее число заявок составило 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось ранее, говорится в отчете министерства труда США.

Акции американской Procter & Gamble Co. снизились на 0,46%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2020 финансового года, а также улучшил прогнозы на весь финансовый год. Квартальные темпы роста выручки, однако, не оправдали прогнозов.

Цена бумаг Comcast Corp., крупнейшего американского интернет-провайдера и оператора кабельного телевидения, снизилась на 3,77%. Прибыль и выручка компании в четвертом квартале оказались лучше прогнозов аналитиков, но у нее сократилось число подписчиков платного телевидения.

Акции Boeing подорожали на 2,8%, несмотря на то, что агентство S&P поставило рейтинг компании на пересмотр с возможностью понижения.

Капитализация авиакомпании JetBlue Airways Corp. выросла на 6,4%. Результаты компании за четвертый квартал превзошли прогнозы рынка.

Котировки акций страховой компании Travelers Companies снизились на 5,06%. Ее прибыль и выручка за минувший квартал превзошли ожидания, но объем чистых премий немного не дотянул до прогнозов.

Акции Texas Instruments Inc. (TI), одного из крупнейших в мире производителей микросхем, укрепились на 0,68%. Результаты компании за четвертый квартал превзошли ожидания, но прогноз на первый квартал разочаровал рынок.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 26,18 пункта (0,09%) - до 29160,09 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 увеличился за день на 3,79 пункта (0,11%), составив 3325,54 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 18,71 пункта (0,2%) - до 9402,48 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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