Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 7:29

Нью-Йорк. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю уверенным ростом.

Главным событием для трейдеров 6 сентября стал отчет по рынку труда США за август, который оказался более слабым, чем ожидалось.

Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 160 тыс.

Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.

С одной стороны, более слабый, чем ожидалось, рост занятости повышает шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), с другой стороны - подчеркивает ухудшение ситуации в той сфере экономики, которая до недавнего времени оставалась устойчиво сильной, пишет MarketWatch.

"Более слабое, чем ожидалось, повышение числа рабочих мест разочаровало инвесторов, однако не стоит слишком остро реагировать на эти данные, поскольку в целом отчет Минтруда был достаточно позитивным - средняя почасовая оплата труда выросла, доля участия населения в рабочей силе - также увеличилась", - отмечает главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Арон.

Средняя почасовая оплата труда в США в прошлом месяце увеличилась на 0,4% относительно июля и на 3,2% в годовом выражении. Доля участия населения страны в рабочей силе в августе выросла до 63,2% с 63%.

"Что позитивно в этом отчете, это то, что он увеличивает шансы на снижение базовой ставки Федрезервом в следующем месяце, - цитирует Арона MarketWatch. - Кроме того, президент США Дональд Трамп, возможно, воздержится от эскалации конфликта с Китаем в условиях, когда рынок труда ослабляется".

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступавший в пятницу на конференции в Цюрихе, заявил, что статданные, опубликованные в пятницу, подтверждают, что рынок труда США находится в хорошей форме.

Пауэлл отметил, что Федрезерв не ожидает рецессии в экономике США и считает наиболее вероятным сценарием для американской экономики "продолжение умеренного роста".

Он вновь повторил слова о том, что ФРС "будет действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

Акции сервиса для проведения видеоконференций Zoom Video Communications Inc. подешевели на 7,9% по итогам торгов в пятницу, несмотря на более сильную, чем ожидалось, отчетность компании за минувший квартал. Акции Zoom Video подорожали более чем на 250% с апрельского IPO компании.

Стоимость бумаг стартапа DocuSign, разрабатывающего технологии электронной подписи и управления цифровыми транзакциями, взлетела на 22%. Отчетность компании за минувший квартал, а также ее прогнозы на текущий квартал превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу вырос на 69,31 пункта (0,26%) и составил 26797,46 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 2,71 пункта (0,09%) - до 2978,71 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 13,75 пунктов (0,17%) - до 8103,07 пункта.

За минувшую неделю Dow Jones прибавил 1,5%, S&P 500 и Nasdaq - по 1,8%, свидетельствуют данные FactSet.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им вв*

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