Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 6:43

Нью-Йорк. 23 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в среду остались практически стабильными.

Несмотря на новости о распространении нового смертельного коронавируса, инвесторы демонстрируют уверенность в том, что китайские власти смогут справиться с ситуацией, сообщает MarketWatch. Кроме того, поддержку рынку оказала сильная финансовая отчетность ряда компаний.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, им заразились 570 человек, 17 человек скончались. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе "уханьского" вируса на Филиппины и в Австралию.

Власти КНР принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания. В частности, приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта.

Во вторник рынок акций США снизился на новостях о том, что в стране был зафиксирован первый случай заражения "уханьским" вирусом. Однако аналитики говорят, что заявления китайских властей дают инвесторам надежду на то, что распространение болезни будет остановлено.

Участники рынка полагают, что ситуация в конечном итоге вернется к нормальному состоянию", как это было и раньше, отмечает аналитик ThinkMarkets Бетел Ло. "Это побудило инвесторов использовать широкую распродажу во вторник как возможность" для покупки в преддверии сезона отчетностей, добавил он.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре подскочили на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,54 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Это максимальный показатель почти за два года - с февраля 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,5% - до 5,43 млн домов, по данным Trading Economics.

International Business Machines Corp., ведущий мировой поставщик компьютерных услуг, увеличил в минувшем квартале выручку впервые более чем за год. На этой новости акции IBM подскочили по итогам торгов в среду на 3,4%.

Стоимость Apple Inc. выросла на 0,4%. По данным СМИ, подрядчики компании планируют начать сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале текущего года.

Котировки акций Tesla Inc. продолжили уверенный подъем, прибавив 4,1% после скачка на 7,2% во вторник. В результате капитализация производителя электромобилей впервые превысила $100 млрд, при этом она стала больше стоимости Volkswagen ($99,6 млрд). Аналитики оптимистично оценивают перспективы Tesla и повышают прогнозы для котировок акций компании.

В то же время цена бумаг Boeing Co. снизилась на 1,4%. Авиастроительный концерн вновь передвинул ориентировочный срок возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX, заявив, что не рассчитывает получить разрешение регуляторов на возобновление полетов ранее середины 2020 года.

Котировки акций Netflix Inc. упали на 3,6%. Чистая прибыль и выручка крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке в четвертом квартале оказались лучше прогнозов. Однако компания дала разочаровавший инвесторов прогноз на начало 2020 года.

Чистая прибыль крупнейшего мирового производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson в минувшем квартале оказалась лучше ожиданий рынка, но выручка немного не дотянула до прогнозов. Акции подешевели на 0,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 9,77 пункта (0,03%) - до 29186,27 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 увеличился за день на 0,96 пункта (0,03%), составив 3321,75 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 12,96 пункта (0,14%) - до 9383,77 пункта.

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