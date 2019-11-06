Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 16:10

Нью-Йорк. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду, участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг торгового соглашения США и Китая.

По сообщениям СМИ, Пекин хочет отмены введенных США в сентябре 15%-ных импортных пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения. Однако неясно, согласится ли американская сторона на это.

Источники газеты Financial Times сообщили ранее, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Между тем некоторые эксперты говорят о том, что ожидания рынка в отношении торгового соглашения двух стран могут быть слишком завышены.

"Рынок слишком оптимистично смотрит на первую фазу торгового соглашения, что связано с недавним улучшением экономических показателей в США", - говорит рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннс, слова которого приводит MarketWatch.

Опубликованные в среду предварительные данные министерства труда страны указали на снижение производительности труда в США в третьем квартале 2019 года на 0,3%. Снижение было отмечено впервые с четвертого квартала 2015 года.

Стоимость рабочей силы в США в июле-сентябре выросла на 3,6%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение производительности труда в третьем квартале на 0,9% и повышение стоимости рабочей силы на 2,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В центре внимания рынка также остается корпоративная отчетность. По данным FactSet, результаты 75% компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже отчитались о финансовых показателях, превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги Xerox Holdings укрепляются на 2,3% на сообщении The Wall Street Journal о том, что компания изучает возможность подготовки предложения о покупке производителя принтеров и персональных компьютеров HP Inc. Котировки акций HP растут на 10,5%.

Акции Papa John's дорожают на 7,3%. Выручка сети пиццерий в третьем квартале превзошла ожидания аналитиков. Компания сообщила об изменениях в руководстве, в том числе об уходе финансового директора Джо Смита в 2020 году.

Бумаги Barrick Gold растут на 2,2%, так как квартальная прибыль золотодобывающей компании превысила прогнозы.

Стоимость акций Match Group, владельца онлайн-платформ для знакомств Hinge, Match.com, OkCupid и Tinder, падает на 6,2%, поскольку прогноз компании на четвертый квартал не оправдал ожиданий.

Акции владельца сети ресторанов Wendy's прибавляют в цене 0,5%, поскольку прибыль компании превзошла прогнозы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск 6 ноября поднялся на 8,34 пункта (0,03%) и составил 27500,97 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,2 пункта (0,01%) - до 3074,82 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 19,24 пункта (0,23%) и составил 8415,44 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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