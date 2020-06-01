Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 17:15

Нью-Йорк. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменяются без единой динамики на торгах в понедельник, трейдеры следят за развитием отношений между США и Китаем, которые резко ухудшились в связи с ситуацией с Гонконгом.

За минувшую неделю американские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост: Dow Jones прибавил 3,8%, S&P 500 - 3%, Nasdaq - 1,8%. Рост индекса Dow за месяц составил 4,3%, S&P 500 - 4,5%, Nasdaq - 6,8%.

Штаты продолжают восстанавливать экономическую активность на фоне смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. При этом в стране продолжаются протесты в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда.

С начала протестов в США арестованы около 4 тыс. человек, сообщил в понедельник телеканал CNN. В воскресенье в ходе протестов в Бостоне (штат Массачусетс) пострадали сотрудники полиции, семеро были доставлены в больницы. Около 40 человек были арестованы.

По словам экспертов, риском для рынков также остается ситуация с распространением коронавируса.

"Основным понижательным риском для акций остается вторая волна коронавируса", - говорит главный стратег BCA Research по глобальным рынкам Питер Березин, которого цитирует CNBC.

Трейдеры также следят за развитием отношений между США и Китаем, которые резко ухудшились в связи с ситуацией с Гонконгом.

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Президент США Дональд Трамп сказал, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

"Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - заявил Трамп в Белом доме.

Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". "Наши действия будут решительными и значительными", - заявил президент США.

Между тем Трамп не сказал, что США выйдут из торгового соглашения, заключенного с Китаем ранее в этом году.

Акции крупных ритейлеров снижаются в ходе торгов. Бумаги Target Corp. (SPB: TGT) дешевеют на 2,5%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,2%.

Бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. опускаются на 0,8%, Pfizer Inc. (SPB: PFE) - на 6,8%.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) опускается на 0,7%, производитель iPhone сообщил, что временно закроет некоторые свои магазины в связи с протестами.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:58 МСК снижается на 22,24 пункта (0,09%) - до 25360,87 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 2,08 пункта (0,07%) и составил 3042,23 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 15,2 пункта (0,16%) - до 9505,07 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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