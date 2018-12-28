Фондовые индексы США изменяются разнонаправленно, но завершают неделю ростом

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 16:21

Нью-Йорк. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменяются незначительно и разнонаправленно в пятницу, однако рынок акций может завершить неделю подъемом впервые в этом месяце, пишет MarketWatch.

С начала этой недели, оказавшейся неполной из-за празднования Рождества, Dow Jones и S&P 500 выросли на 3%, Nasdaq прибавил почти 4%, несмотря на резкий обвал рынка в предрождественскую сессию. Активность торгов на фондовом рынке США в период праздников является низкой, что создает высокую волатильность, отмечают эксперты.

В пятницу индикаторы всех 11 отраслевых групп S&P 500 демонстрируют подъем.

Неудивительно, что трейдеры слегка "устали продавать" после нескольких сессий "стихийного сбрасывания" акций, спровоцировавших существенное падение фондового рынка США в декабре, отмечает старший портфельный управляющий U.S. Bank Эрик Вьеганд.

По его словам, рынку всегда нужно какое-то время, чтобы найти дно, и в этом процессе индексы часто тестируют минимумы вновь и вновь, прежде чем перейти к устойчивому подъему.

В начале следующего года трейдеры будут следить за корпоративной отчетностью, говорит эксперт. Кроме того, они сфокусируются на заседании Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет в конце января и может пролить свет на дальнейшие действия Центробанка.

Давление на рынок акций оказывает тот факт, что часть американских федеральных учреждений не работает с 22 декабря из-за отсутствия финансирования. В четверг, в частности, Минторг США не стал публиковать данные о продажах новостроек в стране за ноябрь.

Вполне вероятно, что американские госучреждения останутся закрытыми, как минимум, до 3 января, поскольку в четверг американские законодатели не смогли достичь соглашений с Белым домом, которые позволили бы восстановить государственное финансирование, пишет The Wall Street Journal.

Сенат соберется вновь 31 декабря, однако очередная сессия, как ожидается, будет короткой и, скорее, дежурной, поэтому важных решений не ожидается.

Таким образом, решать этот вопрос предстоит уже Конгрессу нового созыва, который начнет работать 3 января.

Тем временем, президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если демократы не одобрят финансирование проекта строительства стены между двумя странами.

"Несмотря на то, что фондовый рынок США вернулся к жизни, праздновать победу пока рано, - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга. - Аппетит к риску снижается на фоне неблагоприятных рыночных условий, и глобальные рынки акций по-прежнему очень уязвимы к любым шокам".

Акции Tesla подорожали на 1,3% на торгах в пятницу. Tesla ввела двух независимых представителей в совет директоров компании в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, заключенного ранее в этом году. Новыми директорами стали со-основатель Oracle Corp. Ларри Эллисон и Кэтлин Уилсон-Томпсон, HR-директор Walgreens Boots Alliance Inc.

Стоимость бумаг ритейлера JCPenny увеличилась на 0,8% после падения на 7,5% по итогам предыдущей сессии, когда цена акций опустилась ниже $1 впервые с момента IPO компании в конце 70-х гг.

Котировки акций двух других ритейлеров - Macy's и Nordstrom - теряют в цене 0,7% и 1,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:15 МСК в пятницу снизился на 4,55 пункта (0,02%) и составил 23134,27 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,45 пункта (0,06%) - до 2490,28 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,42 пункта (0,02%) и составил 6578,07 пункта.

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