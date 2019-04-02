Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 16:31

Нью-Йорк. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменяются незначительно и разнонаправленно во вторник после существенного скачка по итогам предыдущей сессии, сообщает MarketWatch.

Второй квартал 2019 года начался на позитивной ноте благодаря сигналам увеличения производственной активности как в Китае, так и в США, смягчению позиции Федрезерва, а также осторожному оптимизму в отношении торговых переговоров Вашингтона и Пекина, отмечает аналитик Northern Trust Wealth Management Сунита Томас.

Как сообщалось, официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос больше ожиданий - до 50,5 пункта с февральских 49,2 пункта. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года.

Усиление роста в КНР может оказать положительное влияние на все регионы мира, и, "если Китай продолжит демонстрировать сильные показатели во втором полугодии, в выигрыше окажутся страны, ориентированные на экспорт, включая Германию", говорит С.Томас.

Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в марте увеличился до 55,3 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали менее существенного роста индекса, до 54,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Ход торговых переговоров США и Китая улучшается, однако в ближайшие недели рынки будут следить и за ЕС, поскольку европейские лидеры готовятся начать собственные торговые переговоры с Вашингтоном", - цитирует С.Томаса The Wall Street Journal.

Негативом для рынка во вторник стали статданные по экономике США. Заказы на товары длительного пользования в феврале снизились на 1,6% после повышения на 0,1% месяцем ранее, сообщило министерство торговли США. Заказы на оборудование для бизнеса уменьшились третий раз за четыре месяца, что эксперты посчитали сигналом ограничения инвестиций компаниями в условиях замедления глобального экономического роста и торговой войны Штатов с КНР.

Акции Dow Inc., выделенной из DowDuPont Inc., подорожали в ходе торгов на 4,5%. Dow, специализирующаяся на выпуске различных материалов для аэрокосмической, автомобильной и электротехнической отраслей (Materials Science), стала отдельной компанией с 1 апреля.

Бумаги DowDuPont прибавляют в цене 0,7%.

Стоимость акций Walgreens Boots Alliance упала на 11,7%. Отчетность аптечной сети за второй финквартал оказалась хуже ожиданий рынка, при этом компания понизила прогноз прибыли на год.

Ценные бумаги ее конкурента - CVS Health - теряют 2,8%.

Акции Lyft, подешевевшие накануне, выросли в цене на 0,4%, до $69,31, однако по-прежнему торгуются ниже цены IPO ($72 за акцию).

Капитализация BlackRock опустилась на 0,2%. Крупнейшая в мире компания в сфере управления активами проводит самую серьезную за последнее десятилетие реорганизацию. BlackRock вводит новых руководителей в ключевое для нее инвестиционное подразделение, реорганизует штат отдела продаж, а также готовит новые назначения, свидетельствует внутренний документ компании, оказавшийся в распоряжении WSJ.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 МСК опустился на 77,05 пункта (0,29%) и составил 26181,37 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 1,19 пункта (0,04%) - до 2866 пунктов.

Nasdaq Composite прибавил 0,74 пункта (0,01%) и составил 7829,65 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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