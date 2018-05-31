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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 15:54 31.05.2018 - 15:54

Нью-Йорк. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленные изменения в начале сессии в четверг, инвесторы оценивают статданные и следят за развитием ситуации с пошлинами на импорт ряда товаров в США.

Как стало известно в четверг, расходы населения США в апреле 2018 года увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы американцев выросли на 0,3%. Эксперты в среднем ожидали повышения расходов на 0,4%, доходов - на 0,3%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 13 тыс. и составило 221 тыс. Эксперты в среднем ожидали уменьшения показателя на 6 тыс., с 234 тыс. до 228 тыс.

Показатель остается на крайне низком уровне: его значение ниже 300 тыс. говорит об активном росте рынка труда.

Также в четверг правительство США может объявить о введении пошлин на европейскую сталь и алюминий, заявил министр торговли страны Уилбур Росс.

Акции автопроизводителя General Motors взлетели в цене на 11% на новости о том, что японский фонд SoftBank Vision Fund планирует инвестировать $2,25 в ее подразделение по разработке самоуправляемых автомобилей.

Цена акций сети дисконтных магазинов Dollar General упала на 7,6%, поскольку выручка и сопоставимые продажи компании в прошлом квартале не оправдали прогнозов рынка.

Конкурирующая Dollar Tree потеряла 12% капитализации также на слабой отчетности.

Сеть универмагов Sears Holdings отчиталась о чистом убытке в первом финквартале и о резком падении выручки, акции компании подешевели на 10%.

Котировки бумаг ритейлера одежды Express Inc. увеличились на 1,2% из-за обрадовавших инвесторов квартальных финпоказателей.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:41 МСК 31 мая понизился на 94,04 пункта (0,38%) и составил 24573,74 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,21 пункта (0,19%) - до 2718,8 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 14,56 пункта (0,2%) и составил 7477,01 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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