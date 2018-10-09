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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 15:45 09.10.2018 - 15:45

Нью-Йорк. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленные изменения в начале торгов во вторник, инвесторы реагируют на продолжающийся рост доходности гособлигаций США.

Накануне индикатор Dow Jones Industrial Average слабо вырос, тогда как Nasdaq Composite и Standard & Poor's 500 снизились по итогам третьей сессии подряд. S&P 500 в ходе торгов опускался ниже среднего значения за последние 50 сессий впервые с июля.

Во вторник доходность 10-летних US Treasuries поднялась на 1,4 базисного пункта, до 3,24%, максимального уровня с 2011 года.

Растущая стоимость заимствования может негативно сказаться на доходах инвесторов и компаний, а также привести к переоценке стоимости активов, включая акции, пишет MarketWatch.

Тем временем индекс оптимизма в малом бизнесе США, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), в сентябре опустился до 108,8 пункта по сравнению со 109,7 пункта в предшествующий месяц. Августовское значение было рекордным за 45 лет.

Кроме того, во вторник состоялось выступление председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберта Каплана. Он отметил, что ожидает существенного роста ВВП США в текущем году, однако затем прогнозирует замедление роста потребительских расходов.

Помимо этого, он прокомментировал ситуацию на рынке нефти, где, по мнению Р.Каплана, в настоящее время сложилась ситуация равновесия, однако существует риск дефицита предложения в ближайшие 3-5 лет.

Также эксперты ожидают выступления главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера и пресс-конференции председателя ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

"Давление на фондовые рынки растет. Опасность представляет тот факт, что давление оказывается сразу из нескольких регионов, что вызывает опасения, что синхронный рост мировой экономики в прошлом году может смениться столь же синхронным замедлением", - говорится в отчете аналитиков FxPro.

Акции Alphabet, материнской структуры Google, дорожают на 0,3%. Компания объявила о закрытии потребительской версии социальной сети Google+ и ужесточении правил доступа к пользовательским данным.

В официальном блоге компании говорится о том, что сторонние разработчики могли получить доступ к персональным данным по крайней мере 500 тыс. пользователей Google+ из-за программного сбоя. При этом Google утверждает, что ни один из разработчиков не использовал эту уязвимость и не злоупотреблял доступом к данным.

Стоимость акций Facebook поднимается на 1,6%. Ранее компания анонсировала запуск устройства Portal специально для видеозвонков.

Капитализация сети пиццерий Papa John's подскочила на 8,4% на слухах, что фонд Trian рассматривает возможность приобретения компании.

Цена бумаг фармкомпании Perrigo Co. снижается на 4,4% на сообщении, что ее новым президентом и CEO станет Мюррей Кесслер.

Котировки акций другого производителя лекарств, Affimed NV, упали на 28%. Фирма приостановила клинические испытания двух препаратов после смерти одного из участвовавших в них пациентов.

Рыночная стоимость производителя электромобилей Tesla Inc. растет на 3,9% после падения на протяжении пяти сессий подряд. Во вторник эксперты Macquarie Research дали позитивный прогноз по акциям компании.

Бумаги крупнейшей в США строительной компании Lennar Corp. дешевеют на 0,6% на слухах, что компания ведет переговоры о продаже своего ипотечного подразделения.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:41 МСК 9 октября понизился на 95,66 пункта (0,36%) и составил 26391,12 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,79 пункта (0,2%) - до 2878,64 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 17,29 пункта (0,22%) и составил 7753,23 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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