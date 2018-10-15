Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 16:25 15.10.2018 - 16:25

Нью-Йорк. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленные изменения в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают корпоративную отчетность и статданные, а также следят за политическими новостями.

По итогам минувшей недели индекс Standard & Poor's 500 упал на 4,1%, Dow Jones Industrial Average - на 4,2%, Nasdaq Composite - на 3,7%. Неделя для американского рынка акций стала худшей с марта.

Как стало известно в понедельник, розничные продажи в США увеличились на 0,1% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, хотя консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем показателя на 0,6%.

Одним из основных факторов падения стало ослабление потребительского спроса на посещение ресторанов, что аналитики связывают с последствиями урагана "Флоренс".

Розничные продажи без учета автомобилей сократились в прошлом месяце на 0,1% при ожидавшемся экспертами подъеме на 0,4%.

Опасения инвесторов также вызывает обострение отношений между США и Саудовской Аравией из-за исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. В последний раз его видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Дж.Хашкаджи. В свою очередь власти Саудовской Аравии заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств, и обещали дать ответ в случае применения ограничительных мер.

"Во-первых, прибыли компаний в третьем квартале должны подняться сильнее, чем прогнозируемые 20%, плюс им надо дать уверенные прогнозы на четвертый квартал. Во-вторых, США и Китаю нужно договориться по торговым вопросам, - говорит старший рыночный стратег FXTM Хуссейн Сайед. - Если эти два условия не будут выполнены, есть вероятность, что акции уже прошли свой пиковый уровень в 2018 году".

Акции Bank of America дешевеют на 1,7%, хотя второй по объему активов банк в США повысил чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка в третьем квартале.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $7,2 млрд, или 66 центов в расчете на акцию, по сравнению с $5,4 млрд, или 46 центами на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Выручка поднялась до $22,8 млрд по сравнению с $21,8 млрд. Аналитики в среднем оценивали прибыль BofA на уровне 62 центов на акцию при выручке в $22,7 млрд. Отмечается, что банку удалось повысить как комиссионный, так и процентный доход, а также увеличить прибыль во всех сегментах бизнеса.

Стоимость акций Sears Holdings рухнула на 12% после того, как американский ритейлер объявил себя банкротом.

В понедельник компания, которой предстояли в этот день выплаты по долгу в размере $134 млн, обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США. Общий долг Sears, согласно предоставленным суду документам, превышает $10 млрд.

Тем временем цена бумаг ритейлера одежды American Eagle повышается на 1,9% после того, как аналитики Wedbush улучшили рекомендации по ним до "выше уровня рынка".

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:48 МСК 15 октября повысился на 22,51 пункта (0,09%) и составил 25362,5 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,58 пункта (0,13%) - до 2763,55 пункта.

Nasdaq Composite потерял 35,84 пункта (0,48%) и составил 7461,06 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй аш бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер