Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 16:07

Нью-Йорк. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги во вторник повышением вслед за акциями технологических компаний, инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

В понедельник американские биржи не работали в связи с праздничным днем.

Президент США Дональд Трамп, который во вторник завершил визит в Японию, заявил о "о невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях двух стран, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином.

"Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем, - сказал Трамп. - Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин".

Процессинговые компании Global Payments Inc. и Total System Services Inc. во вторник объявили о "слиянии равных" путем обмена акциями в рамках сделки объемом $21,5 млрд. По условиям сделки акционеры Total System получат по 0,8101 бумаги Global Payments за каждую обыкновенную акцию компании. Таким образом, Total System оценена в $119,86 за акцию, что представляет собой 20%-ную премию к ее стоимости на закрытие рынка 23 мая, когда появилась первая информация о переговорах между двумя компаниями.

Котировки акций Global Payments в начале торговой сессии снижаются на 1,3%, в то время как бумаги Total System Services дорожают на 6,9%.

Цена ADR китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding увеличивается на 1,1%. По данным СМИ, компания рассматривает возможность привлечения $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке, состоявшегося в 2014 году.

Капитализация Facebook поднимается на 1,3%, Amazon.com - на 1%, Alphabet - на 0,5%, Apple - на 0,4%.

Рыночная стоимость Walt Disney повышается на 0,6% благодаря успеху фильма "Аладдин" режиссера Гая Ричи, который стал лидером проката в Северной Америке, собрав около $86,1 млн в первый уик-энд. С учетом длинных выходных в США сборы картины, одну из главных ролей в которой сыграл Уилл Смит, за четыре дня составили $112,7 млн.

Среди компаний, которые входят в расчет Dow Jones Industrial Average, при открытии рынка лидерами роста котировок выступают акции Visa (на 1,4%), Microsoft (на 1,3%) и Home Depot (на 1,3%).

Между тем в число аутсайдеров входят Intel (-1,4%) и Goldman Sachs (-0,4%).

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:44 мск вырос на 0,47% и составлял 25706,82 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,48% - до 2893,08 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка повысилось на 0,65%, составив 7685,94 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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