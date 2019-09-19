Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 16:04

Нью-Йорк. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы растут при открытии рынка четверг.

Инвесторы оценивают заявления Федеральной резервной системы и статистику.

Федрезерв улучшил прогноз роста ВВП США на 2019 год до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%, на 2021 год - улучшен с 1,8% с 1,9%. В 2022 году ожидается подъем экономики на 1,8%, говорится в пресс-релизе по итогам сентябрьского заседания ЦБ.

При этом ФРС ожидаемо снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до диапазона от 1,75% до 2% годовых.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл дал позитивную оценку текущего состояния американской экономики, но не исключил возможности дальнейшего снижения ставки в случае материализации понижательных рисков.

"Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил он, добавив, что смягчение денежно-кредитной политики стало одной из причин сохранения позитивного прогноза для экономики.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США сократился во втором квартале на 5,9% - до $128,2 млрд по сравнению с пересмотренными $136,2 млрд в предыдущие три месяца, сообщило министерство торговли. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения дефицита в прошлом квартале до $127,8 млрд с ранее объявленного уровня первого квартала в $130,4 млрд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 2 тыс. - до 208 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали увеличения показателя на 9 тыс. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 7 сентября, уменьшилось на 13 тыс. - до 1,661 млн. Аналитики ожидали роста на 2 тыс.

Данные Минтруда сигнализируют о том, что замедление роста деловой активности в промышленном секторе, вызванное торговым конфликтом США с Китаем, пока никак не отразилось на рынке труда, и компании продолжают удерживать старых и нанимать новых сотрудников.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в сентябре снизился до 12 пунктов по сравнению с 16,8 пункта в прошлом месяце. Тем не менее, он оказался выше среднего прогноза в 11 пунктов.

Котировки акций Microsoft Corp. повышаются на 2,3% в начале торгов в четверг после того, как компания повысила дивиденды на 11% и одобрила программу buyback объемом до $40 млрд.

Кроме того, среди компаний, входящих в расчет Dow Jones Industrial Average, дорожают бумаги IBM Corp. (+0,9%) и Cisco Systems (+0,8%).

В то же время цена акций McDermott International Inc. падает на 14,1%. Инжиниринговая компания наняла фирму AlixPartners LLP, специализирующуюся на оказании консалтинговых услуг корпоративным клиентам при реорганизации бизнеса, с целью возврата на прибыльный уровень, сообщили СМИ со ссылкой на информированные источники. В результате по итогам среды капитализация McDermottа рухнула более чем на 63%.

Акции U.S. Steel подешевели на 12,6%. Третья по величине сталелитейная компания США предупредила, что по итогам текущего квартала, вероятно, получит более значительный убыток, чем ожидают эксперты.

На этой новости бумаги крупнейшего представителя отрасли Nucor снижаются на 1,4%, Steel Dynamics - на 1,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:57 мск вырос на 0,26% и составлял 27218,82 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,29% - до 3015,55 пункта.

Nasdaq Composite с открытия рынка поднялся на 0,48%, составив 8216,41 пункта.

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