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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 7:53 16.10.2018 - 07:53

Нью-Йорк. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и статданные, а также следили за политическими новостями.

По итогам минувшей недели индекс Standard & Poor's 500 упал на 4,1%, Dow Jones Industrial Average - на 4,2%, Nasdaq Composite - на 3,7%. Неделя для американского рынка акций стала худшей с марта.

В понедельник стало известно, что розничные продажи в США увеличились на 0,1% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, хотя консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем показателя на 0,6%.

Одним из основных факторов падения стало ослабление потребительского спроса на посещение ресторанов, что аналитики связывают с последствиями урагана "Флоренс".

Розничные продажи без учета автомобилей сократились в прошлом месяце на 0,1% при ожидавшемся экспертами подъеме на 0,4%.

Опасения инвесторов также вызывает обострение отношений между США и Саудовской Аравией из-за исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. В последний раз его видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Дж.Хашкаджи. В свою очередь власти Саудовской Аравии заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств и обещали дать ответ в случае применения ограничительных мер.

"Во-первых, прибыли компаний в третьем квартале должны подняться сильнее, чем прогнозируемые 20%, плюс им надо дать уверенные прогнозы на четвертый квартал. Во-вторых, США и Китаю нужно договориться по торговым вопросам, - говорит старший рыночный стратег FXTM Хуссейн Сайед. - Если эти два условия не будут выполнены, есть вероятность, что акции уже прошли свой пиковый уровень в 2018 году".

Капитализация крупнейших высокотехнологичных компаний снизилась более чем на 1% в понедельник - цена акций Apple опустилась на 2,1%, Alphabet - на 1,6%, Microsoft - 1,8%, Amazon - на 1,55%, Netflix - на 1,9%.

Акции Bank of America подешевели на 1,9%, хотя второй по объему активов банк в США повысил чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка в третьем квартале.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $7,2 млрд, или 66 центов в расчете на акцию, по сравнению с $5,4 млрд, или 46 центами на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Выручка поднялась до $22,8 млрд по сравнению с $21,8 млрд. Аналитики в среднем оценивали прибыль BofA на уровне 62 центов на акцию при выручке в $22,7 млрд. Отмечается, что банку удалось повысить как комиссионный, так и процентный доход, а также увеличить прибыль во всех сегментах бизнеса.

Стоимость акций Sears Holdings рухнула на 24% после того, как американский ритейлер объявил себя банкротом.

В понедельник компания, которой предстояли в этот день выплаты по долгу в размере $134 млн, обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США. Общий долг Sears, согласно предоставленным суду документам, превышает $10 млрд.

Тем временем цена бумаг ритейлера одежды American Eagle повысилась на 1,6% после того, как аналитики Wedbush улучшили рекомендации по ним до "выше уровня рынка".

Индекс Dow Jones Industrial Average 16 октября понизился на 89,44 пункта (0,35%) и составил 25250,55 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 16,34 пункта (0,59%) - до 2750,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 66,15 пункта (0,88%) и составил 7430,74 пункта.

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