Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 16:03

Нью-Йорк. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги в понедельник ростом, инвесторы позитивно оценивают новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Госсовет КНР распространил положения о защите интеллектуальной собственности, предусматривающие, в частности, введение более жестких мер (как дисциплинарных, так и уголовных) за выпуск контрафактной продукции и другие факты нарушения прав, на интеллектуальную собственность. Предлагается также ускорить внедрение системы штрафных санкций за нарушения в таких областях как патенты, авторские права, изучить возможности укрепления эффективной защиты коммерческой тайны, конфиденциальной деловой информации, активизировать усилия по борьбе с преступностью, ужесточить меры наказания.

Котировки акций Charles Schwab Corp. падают на 1,5% в начале торгов на новости о том, крупнейший онлайн-брокер в США покупает конкурирующую TD Ameritrade примерно за $26 млрд. Стоимость TD Ameritrade растет на 2,6%.

Промышленный конгломерат General Electric (GE) объявил, что следующим главным финансовым директором станет Каролина Дюбек Хаппе. В настоящее время она находится на аналогичной должности в датской транспортно-логистической компании A.P. Moller-Maersk, A/S, мировом лидере в сфере контейнерных перевозок. Бумаги GE дорожают на 1,5%.

Цена акций Uber Technologies Inc. опускается на 1%. Транспортное управление Лондона (TfL) отказалось выдать новую лицензию сервису онлайн-заказа такси, что ставит под угрозу дальнейшую работу компании в британской столице. Uber может подать жалобу на решение регулятора в течение 21 дня.

Стоимость бумаг Medicines Co. взлетела на 22,4% - до $83,87. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG заявила о приобретении Medicines за $9,7 млрд, или по $85 за акцию. Это на 41% выше средневзвешенной цены бумаг за последние 30 дней.

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. сообщил в пятницу о продаже принадлежащей ему StubHub за $4,05 млрд швейцарской Viagogo Entertainment Inc. Капитализация eBay поднимается на 1,7%.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:56 МСК выросло на 0,43% и достигло 27996,52 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 0,55% - до 3127,46 пункта.

Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,93%, составив 8598,81 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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