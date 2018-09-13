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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 15:55 13.09.2018 - 15:55

Нью-Йорк. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок уверенно повышается при открытии торгов в четверг на новостях из Европы и статистических данных по экономике США.

Таким образом, Standard & Poor's 500 растет четвертую сессию подряд, отмечает MarketWatch.

Позитивом также выступает новость о том, что администрация американского президента Дональда Трампа предложила Пекину еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год - провести еще один раунд торговых переговоров до конца сентября. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их данным, приглашение китайской стороне во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ направил министр финансов США Стивен Мнучин.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Это решение совпало с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, самыми медленными темпами с апреля, свидетельствуют данные министерства труда страны. Относительно августа 2017 года они увеличились на 2,7%. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 0,3% в помесячном и на 2,8% в годовом выражении.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе понизилось на 1 тыс. - до 204 тыс. с пересмотренных 205 тыс., говорится в отчете министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 7 тыс. с ранее объявленного уровня - до 210 тыс. Показатель заявок обновил минимальное значение с декабря 1969 года, что говорит об активном росте рынка труда США.

Котировки акций Intel Corp. выросли на 1,3% в начале торгов после того, как аналитики Northland Capital Markets улучшили рекомендации для них до "на уровне рынка" с "ниже рынка".

Цена бумаг Apple увеличилась на 1,6%. Накануне компания представила новые iPhone, которые стали самыми большими и дорогими в истории Apple.

Капитализация UPS Inc. повысилась на 0,4%. Компания экспресс-доставки представила план трансформации, который приведет к росту скорректированной прибыли в расчете на акцию на $1-1,2 к 2020 году.

В то же время курс ценных бумаг производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. вырос на 0,8%, несмотря на слухи, что вице-президент по международным финансам Джастин Маканир Tesla покидает компанию. Пока официального объявления не было, но, по информации источников, последним его рабочим днем станет 7 октября. Это не первая отставка в Tesla: за последние семь дней стало известно об уходе главного бухгалтера компании Дэйва Мортона, а также о том, что глава кадрового отдела Tesla Габриэль Толедано не планирует возвращаться из отпуска.

General Electric Co. сообщила о продаже Singapore Technologies Engineering Ltd. подразделения по выпуску комплектующих для самолетов, расположенного в Балтиморе, за $630 млн. Рыночная стоимость GE опустилась на 0,9%.

Продажи сети супермаркетов Kroger Co. выросли в июне-августе меньше, чем ожидалось, что вызвало падение котировок ее акций более чем на 10%.

Акции Walmart Inc. подешевели на 0,8%. Крупнейший ритейлер мира объявил о покупке за $225 млн Cornershop Inc., предоставляющей услуги доставки магазинам и аптекам.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск увеличился на 0,57% и составлял 26147,23 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,52% - до 2904,02 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка выросло на 0,97% и достигло 8031,72 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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