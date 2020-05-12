Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 8:00

Нью-Йорк. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник: инвесторы не уверены в возможности быстрого восстановления экономической активности в США, а также опасаются возникновения второй волны пандемии коронавируса в результате начавшегося смягчения введенных ранее ограничений.

Рынок акций США, вероятно, останется волатильным в ближайшее время, поскольку инвесторы будут отслеживать, насколько успешно отдельные штаты и города возвращаются к нормальной жизни, отмечает аналитик Barings Кристофер Смарт.

"Рынок будет чутко реагировать на сигналы усиления роста заражений", - цитирует эксперта Dow Jones.

Предупредительным сигналом стала ситуация в Южной Корее: после недавней отмены жестких мер социального дистанцирования правительство страны сообщило о новом скачке заражений коронавирусом и заявило о необходимости быть готовыми ко второй волне пандемии.

"Следующие несколько недель будут очень важны с точки зрения того, как будет выглядеть восстановление экономической активности в США. Нам предстоит жить в условиях высокой неопределенности, делая два шага вперед и один назад", - говорит Смарт.

Сигналом о том, что ущерб, нанесенный пандемией американской экономике, является более серьезным, чем предполагает фондовый рынок, стало массовое закрытие небольших производственных предприятий в США. Это, вероятно, усилит безработицу в стране, которая в апреле выросла до 14,7%.

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в минувшую пятницу, число рабочих мест в стране в прошлом месяце сократилось до 20,5 млн, рекордными темпами со времен Второй мировой войны.

Котировки акций фармкомпаний Pfizer Inc. (SPB: PFE) и Merck & Co. (SPB: MRK) выросли по итогам торгов в понедельник соответственно на 2,4% и 1,97%.

Бумаги Apple подорожали на 1,6%.

Стоимость бумаг Marriott International (SPB: MAR) упала на 5,6%. Международная сеть отелей сообщила о резком снижении чистой прибыли и выручки в первом квартале в связи с вынужденным закрытием множества гостиниц из-за пандемии коронавируса.

Акции Tesla подешевели почти на 1%. Глава компании Илон Маск заявил, что Tesla возобновляет производство автомобилей на своем предприятии в Сан-Франциско, несмотря на соответствующий запрет местных властей.

Цена бумаг производителя спортивной одежды Under Armour упала на 9,7% на слабой квартальной отчетности компании. Under Armour сообщила, что сократила рабочие места в своих магазинах и распределительных центрах, чтобы урезать расходы в условиях пандемии.

Капитализация Coty сократилась на 8% на информации о том, что фонд KKR & Co. инвестирует в компанию $750 млн. Стороны также обсуждают сделку объемом $3 млрд, в результате которой бизнес Coty в сфере средств ухода за волосами и ногтями, включающий такие бренды как Wella, Clairol и OPI, будет выделен в самостоятельную компанию, которая будет принадлежать Coty совместно с KKR.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник опустился на 109,33 пункта (0,45%) и составил 24221,99 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,52 пункта (0,02%) - до 2930,32 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 71,02 пункта (0,78%) и составил 9192,34 пункта.

По итогам прошлой недели Dow Jones поднялся на 2,6%, S&P 500 - на 3,5%, Nasdaq - на 6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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