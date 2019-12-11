Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 16:22

Нью-Йорк. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в среду, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также продолжают следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем.

Подавляющее большинство экспертов полагает, что Федрезерв сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания 10-11 декабря.

В среду Федрезерв также представит обновленные экономические прогнозы. Кроме того, инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать намеки на то, какой будет дальнейшая политика Центробанка.

Поддержку рынкам оказывают надежды инвесторов на то, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары. Президент США Дональд Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал, что США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары. Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента Трампа от нового раунда пошлин.

Кроме того, внимание инвесторов направлено на предстоящие парламентские выборы в Великобритании.

Консервативная партия Великобритании сможет получить большинство в британском парламенте по итогам выборов, которые состоятся в четверг, свидетельствует опубликованный в среду прогноз телеканала Sky News.

Согласно его данным, консерваторы, вероятно, получат 339 мест в 650-местной Палате общин, что на 21 место больше, чем на выборах в 2017 году. Лейбористы могут рассчитывать на 231 место.

Статданные, обнародованные в среду, указали на ускорение роста потребительских цен в США в ноябре до максимума за год. Потребительские цены (индекс CPI) повысились на 2,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,8% в октябре и достигла максимальных темпов за последний год. Потребительские цены увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,4% в октябре.

Акции American Eagle Outfitters Inc. подешевели на 5,7% на фоне публикации ритейлером слабого прогноза на четвертый квартал.

Цена бумаг Home Depot Inc., крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, снижается на 1,3%, так как компания опубликовала целевые показатели на 2020 год, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.

Бумаги United Natural Foods Inc. упали в цене на 20%, после того как американский дистрибьютор натуральных и органических продуктов питания United Natural Foods отчитался об убытке в первом квартале 2020 финансового года в размере $7,21 на акцию, что на 38 центов больше, чем годом ранее.

Стоимость акций Children's Place Inc. также снизилась более чем на 20%. Скорректированная прибыль ритейлера превзошла прогнозы в третьем квартале 2019 финансового года, но компания сообщила, что ожидает падения продаж по итогам года примерно на 3%.

Рыночная стоимость AT&T Inc. повышается на 0,3%, после того как американская телекоммуникационная компания объявила о планах сократить расходы на $1,5 млрд в следующем году и провести обратный выкуп 100 млн акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск снизился на 1,55 пункта (0,01%) и составил 27880,17 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 6,45 пункта (0,21%) - до 3138,97 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 19,89 пункта (0,23%) и составил 8636,07 пункта.

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