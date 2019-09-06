Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 16:20

Нью-Йорк. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в пятницу.

Трейдеры оценивают данные по рынку труда США, а также ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на конференции в Цюрихе, которое начнется в 19:30 МСК.

Число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 160 тыс.

Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.

"Более слабое, чем ожидалось, повышение числа рабочих мест разочаровало инвесторов, однако не стоит слишком остро реагировать на этих данные, поскольку в целом отчет Минтруда был достаточно позитивным - средняя почасовая оплата труда выросла, доля участия населения в рабочей силы - также увеличилась", - отмечает главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Арон.

Средняя почасовая оплата труда в США в прошлом месяце увеличилась на 0,4% относительно июня и на 3,2% в годовом выражении. Доля участия населения страны в рабочей силе в августе выросла до 63,2% с 63%.

"Что позитивно в этом отчете, это то, что он увеличивает шансы на снижение базовой ставки Федрезервом в следующем месяце, - цитирует Арона MarketWatch. - Кроме того, президент США Дональд Трамп, возможно, воздержится от эскалации конфликта с Китаем в условиях, когда рынок труда ослабляется".

В центре внимания трейдеров - выступление председателя ФРС.

"Учитывая, что на следующей неделе начинается период молчания перед заседанием ФРС, это выступление будет последней возможностью для Пауэлла дать намек на то, чего ждать 18 сентября", - отмечает независимый аналитик по азиатским рынкам Стивен Иннес.

Эксперты Уолл-стрит оценивают более чем в 90% шансы на снижение ставки Федрезервом на четверть процентного пункта с текущего уровня 2-2,25% годовых на заседании 17-18 сентября, пишет MarketWatch.

Тем временем, Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) принял решение об очередном снижении нормативов резервных требований для банков для вливания ликвидности в экономику страны.

Норма резервирования для всех банков будет снижена на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 16 сентября, сообщил НБК. При этом для ряда городских коммерческих банков она будет уменьшена на 1 процентный пункт (п.п.) в два этапа - с 15 октября и с 15 ноября (каждый раз на величину 0,5 п.п.).

Таким образом, норма резервирования для крупных коммерческих банков будет составлять 13%.

Эти меры, согласно сообщению ЦБ, помогут высвободить ликвидность на сумму 900 млрд юаней ($126 млрд). Он рассчитывает, что смягчение нормы резервирования станет стимулом для наращивания банками объемов кредитования частных компаний и малого бизнеса. НБК уменьшает нормы резервирования в этом году в третий раз после аналогичных шагов в январе и мае.

Ранее на этой неделе министерство торговли Китая объявило, что представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для возобновления торговых переговоров.

Акции сервиса для проведения видеоконференций Zoom Video Communications Inc. теряют в цене 2,4% в ходе торгов в пятницу, несмотря на более сильную, чем ожидалось, отчетность компании за минувший квартал. Акции Zoom Video подорожали более чем на 250% с апрельского IPO компании.

Стоимость бумаг стартапа DocuSign, разрабатывающего технологии электронной подписи и управления цифровыми транзакциями, взлетела на 22%. Отчетность компании за минувший квартал, а также ее прогнозы на текущий квартал, превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 МСК вырос на 56,73 пункта (0,21%) и составил 26784,88 пункта

Standard & Poor's 500 поднялся на 3,39 пункта (0,11%) - до 2979,39 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 4,03 пунктов (0,05%) - до 8112,8 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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