Нью-Йорк. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы достигли новых исторических максимумов в начале торгов в пятницу на фоне заявлений представителей Белого дома о возможности скорого заключения торговой сделки между США и Китаем, а также благодаря данным о восстановлении роста розничных продаж в США в октябре.

Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне в четверг, сказал, что Соединенные Штаты и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения, хотя американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять на себя обязательства.

Министр торговли США Уилбур Росс в пятницу заявил в интервью Fox Business, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность".

По словам Росса, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по масштабам". При этом основное внимание будет сосредоточено на "текущей торговле", а также намерениям Китая закупить сельскохозяйственную продукцию в Штатах на $40-50 млрд, сказал министр. Если Пекин готов взять на себя эти обязательства, Вашингтон хочет убедиться в отсутствии "удобных поводов избежать" их.

Днем ранее СМИ сообщали, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора. Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, писала The Wall Street Journal.

Опубликованные в пятницу данные министерства торговли США, показали, что розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%. В сентябре продажи сократились на 0,3%, падение было зафиксировано впервые за семь месяцев.

Кроме того, министерство труда США сообщило в пятницу о том, что стоимость импорта в США в октябре упала на 0,5% относительно предыдущего месяца и на 3% за год, что стало самым существенным сокращением за последние три года. Без учета стоимости нефтепродуктов показатель опустился за месяц на 0,1%.

Между тем объем промышленного производства в США в октябре упал на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это максимальное падение показателя с мая 2018 года. Эксперты в среднем ожидали снижения всего на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель сократился на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. При этом объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) в прошлом месяце уменьшился на 0,6%, что стало максимальным падением за полгода.

Индекс производственной активности Empire Manufacturing округа Нью-Йорк в ноябре снизился на 1,1 пункта, до 2,9 пункта, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Нью-Йорка. Аналитики, опрошенные Econoday, прогнозировали значение индекса на уровне 5 пунктов. Значение показателя выше нуля сигнализирует о росте деловой активности в указанном сегменте экономики, ниже нуля - о ее снижении.

Акции Applied Materials Inc. подскочили на 8,3%. Компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников, сократила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале, однако прогноз прибыли и выручки на текущий финансовый квартал превзошел ожидания аналитиков.

Цена бумаг Nvidia Corp. снижается на 1,4%. Американский производитель графических чипов сократил прибыль и выручку в третьем квартале 2020 финансового года, однако ожидает, что в четвертом квартале его выручка вернется к росту после четырех кварталов падения.

Бумаги сети мебельных магазинов RH дорожают на 5,3%. Как стало известно в пятницу, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. приобрела 1,2 млн акций (6,5%) RH, ранее известной как Restoration Hardware, заплатив $206 млн.

Котировки акций Uber Technologies Inc. растут на 0,6%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, была оштрафована в Нью-Джерси почти на $650 млн за неуплату страховых взносов на пособия по безработице и нетрудоспособности, пишет Bloomberg со ссылкой на Департамент труда и развития трудовых ресурсов штата. По данным издания, ведомство на протяжении как минимум четырех лет пытается добиться от Uber этих выплат, обвиняя компанию в неправильной классификации работников.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск в пятницу вырос на 94,69 пункта (0,34%) и составил 27876,65 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 10,50 пункта (0,34%) - до 3107,13 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 35,84 пункта (0,42%) и составил 8514,86 пункта.

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