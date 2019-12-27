Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 16:20

Нью-Йорк. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок растет в ходе торгов в пятницу, все три основных индекса обновили рекорды на фоне роста бумаг технологических компаний.

По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы достигли новых пиков, при этом Nasdaq впервые в истории преодолел отметку в 9000 пунктов на фоне сообщений о рекордных розничных продажах в США в праздничный период.

Согласно отчету Mastercard Spending Pulse, розничные продажи в США выросли на 3,4% в период с 1 ноября по 24 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом онлайн-продажи за этот период увеличились на 18,8%, составив 14,6% от общего объема розничных продаж.

В центре внимания участников рынка остаются торговые договоренности США и Китая.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на брифинге, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Акции Tesla дорожают на 0,65%. В пятницу стало известно, что первые 15 автомобилей Tesla, собранные в Китае, будут переданы ее сотрудникам уже 30 декабря.

Цена бумаг Apple растет на 0,7% на фоне оптимизма по поводу устойчивых показателей компании в Китае.

Бумаги Amazon.com прибавляют 1,25%. Накануне акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера подскочили в цене на 4,45%, до $1868,77, максимального уровня закрытия с 31 июля, после того как компания зафиксировала рекордный сезон праздничных покупок в этом году.

Акции Comcast растут на 0,3% на сообщении The Wall Street Journal о том, что компания ведет переговоры о покупке стриминговой компании Xumo.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:47 мск поднялся на 67,72 пункта (0,24%) и составил 28689,11 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 6,65 пункта (0,21%) - до 3246,56 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 12,89 пункта (0,14%) и составил 9035,28 пункта.

ор вч ав*

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