Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 7:16

Нью-Йорк. 20 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу подъемом до рекордных максимумов при поддержке статданных, при этом индекс Nasdaq продемонстрировал рост шестую неделю подряд.

Подъему индексов на минувшей неделе также способствовало заключение США и Китаем промежуточной торговой сделки и одобрение Сенатом США соглашения о свободной торговле между Мексикой, Штатами и Канадой, пишет MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет.

После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Кроме того, в минувший четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ направляется на подписание Трампу.

Статданные, обнародованные в пятницу, указали на рост числа новостроек в США в декабре 2019 года до максимума за последние 13 лет.

Число домов, строительство которых было начато в США в прошлом месяце, увеличилось на 16,9% относительно ноября и составило 1,608 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с декабря 2006 года, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа новостроек в декабре до 1,38 млн домов.

Объем промышленного производства в США в декабре 2019 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Schlumberger Ltd. снизились на 1,06%, несмотря на то, что нефтесервисная компания отчиталась о прибыли и выручке в четвертом квартале 2019 года, которые превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги State Street подорожали на 1,66%. Финансовая холдинговая компания отчиталась о росте прибыли и выручки в четвертом квартале и сократила расходы.

Цена акций CSX Corp. уменьшилась на 0,44%, поскольку выручка оператора железных дорог в четвертом квартале снизилась существеннее, чем ожидали аналитики.

Акции Qualcomm Inc. укрепились на 4,49% после того, как аналитики Citi Research улучшили рекомендацию по бумагам.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 50,46 пункта (0,17%) - до 29348,1 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 12,81 пункта (0,39%), составив 3329,62 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 31,81 пункта (0,34%) - до 9388,94 пункта.

За неделю индексы продемонстрировали самые существенные темпы роста с 30 августа.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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