Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 6:43

Нью-Йорк. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов в четверг на сообщениях о том, что президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торгового соглашения с Китаем.

Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных пиках, в то время как Dow Jones Industrial Average обновил рекорд в ходе торгов, пишет MarketWatch.

Трамп сказал в четверг, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения.

"Мы очень близки к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже!", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.

По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.

Накануне The Wall Street Journal сообщала, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

Опубликованные в четверг статистические данные указали на рост числа заявок на пособие по безработице в США до двухлетнего максимума.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 49 тыс., до 252 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с недели, завершившейся 29 сентября 2017 года. Данные за предыдущую неделю не пересматривались.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение числа заявок только на 11 тыс., до 214 тыс.

В среду были подведены итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых по итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря.

Решение Комитета по открытому рынку (FOMC) американского центробанка совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Опубликованный в среду точечный график, отражающий индивидуальные ожидания членов FOMC относительно процентных ставок в будущем, указал на высокую вероятность их сохранения на текущем уровне в 2020 году - только четверо из 17 руководителей предполагают подъем ставки. В 2021 году комитет ориентируется всего на одно повышение.

В четверг состоялось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказала, что регулятор видит сигналы стабилизации экономического подъема в еврозоне, а также сигналы усиления базовой инфляции.

Акции Delta Air Lines подорожали на 2,9%. Американская авиакомпания сообщила, что рассчитывает получить прибыль на акцию в диапазоне от $6,75 до $7,75 в 2020 году при росте выручки на 4-6%. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют прибыль на уровне $7,05 на акцию.

Бумаги Southwest Airlines выросли на 0,9%. Компания достигла соглашения с Boeing о получении частичной компенсации за финансовый ущерб в связи с приостановкой полетов лайнеров 737 MAX.

Цена акций Lululemon Athletica снизилась на 3,7%, поскольку скорректированная прибыль ритейлера одежды в третьем квартале оказалась хуже ожиданий Уолл-стрит.

Акции Starbucks Corp. выросли на 1,9%, поскольку J.P. Morgan повысил рекомендацию по бумагам сети кофеен.

Бумаги Fiat Chrysler Automobiles прибавили в цене 2,6%. Профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) заключил с автопроизводителем новый четырехлетний трудовой договор, говорится в сообщении UAW.

Акции Boeing снизились на 1% на сообщении The Wall Street Journal о том, что полеты лайнеров 737 MAX не будут возобновлены до 2020 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 220,75 пункта (0,79%) и составил 28132,05 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 26,94 пункта (0,86%) - до 3168,56 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 63,27 пункта (0,73%) и составил 8717,32 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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