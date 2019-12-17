Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 6:53

Нью-Йорк. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордных максимумах на фоне оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения.

Рынок продолжил получать поддержку от новостей о том, что США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. Об этом в минувшую пятницу объявил президент США Дональд Трамп.

Штаты также согласились вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-я пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров из США. Он ожидает, что объем импорта американских сельхозтоваров в КНР достигнет $50 млрд в год "довольно скоро".

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в пятницу, что Китай согласился увеличить импорт американских товаров и услуг не менее чем на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение следующих двух лет. Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

"Самая важная вещь, связанная с первой фазой торговой сделки - это то, что началось движение от годового периода эскалации к деэскалации", - сказал аналитик Danske Bank Аллан фон Мерен.

Данные Федерального резервного банка Нью-Йорка, опубликованные в понедельник, показали, что индекс производственной активности Empire Manufacturing округа Нью-Йорк в декабре вырос на 0,6 пункта, до 3,5 пункта.

Аналитики, опрошенные Econoday, прогнозировали значение индекса на уровне 4 пунктов. Показатель выше нуля сигнализирует о росте деловой активности в указанном сегменте экономики, ниже нуля - о ее снижении.

Бумаги Boeing снизились на 4,3%. Авиаконцерн сообщил, что приостановит производство самолетов 737 MAX в январе 2020 года.

Цена бумаг PG&E упала на 14%, поскольку губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом сообщил, что план реорганизации генерирующей компании не отвечает регуляторным стандартам.

Акции Intel подешевели на 0,16%, поскольку производитель компьютерных компонентов сообщил, что приобрел компанию Habana Labs, специализирующуюся на разработках в сфере искусственного интеллекта, за $2 млрд.

Бумаги Uber Technologies выросли в цене 5,5% на новостях о том, что компания ведет переговоры о продаже подразделения по доставке еды в Индии местному конкуренту.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник вырос на 100,51 пункта (0,36%) и составил 28235,89 пункта, впервые обновив рекорд на закрытие торгов с 28 ноября.

Standard & Poor's 500 поднялся на 22,65 пункта (0,71%) - до 3191,45 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 79,35 пункта (0,91%) и составил 8814,23 пункта.

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