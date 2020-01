Нью-Йорк. 17 января. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок растет в начале торгов в пятницу, при этом основные индексы достигли новых исторических максимумов при открытии.

Оптимизм участников рынка поддерживается хорошим началом сезона корпоративной отчетности в США, ослаблением напряженности в отношениях с Китаем и позитивными экономическими данными из США и Китая.

На этой неделе президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Кроме того, в четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ направляется на подписание Трампу.

Статданные, обнародованные в пятницу, указали на рост числа новостроек в США декабре 2019 года до максимума за последние 13 лет.

Число домов, строительство которых было начато в США в прошлом месяце, увеличилось на 16,9% относительно ноября и составило 1,608 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с декабря 2006 года, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа новостроек в декабре до 1,38 млн домов.

Объем промышленного производства в США в декабре 2019 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В пятницу также стало известно, что темпы роста ВВП Китая в 2019 году, по предварительным данным, составили 6,1%, что, хотя и является минимальным значением с 1990 года, соответствует нижней границе целевого показателя правительства в 6-6,5%. При этом в декабре рост розничных продаж и динамика промышленного производства в Китае превзошли прогнозы экспертов.

Акции Schlumberger Ltd. дорожают на 2%, после того как нефтесервисная компания отчиталась о прибыли и выручке в четвертом квартале 2019 года, которые превзошли ожидания аналитиков.

Цена бумаг финансовой холдинговой компании State Street Corp. повышается почти на 5%, приблизившись к 15-месячному максимуму, так как компания сообщила, что ее прибыль и выручка в четвертом квартале выросли сильнее прогнозов, а расходы сократились.

Бумаги Snap Inc., владельца соцсети Snapchat, прибавляют в цене 4,4% благодаря повышению их рейтинга аналитиками UBS.

Рыночная стоимость Dave & Buster's Entertainment Inc. подскочила на 13,3%, после того как американская инвестиционная компания KKR & Co Inc. сообщила, что ей принадлежит 6,3% акций сети ресторанов.

Капитализация Southwest Airlines Co. снижается на 0,2%, поскольку американская авиакомпания сообщила, что отложит возобновление эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX до начала июня.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:57 МСК выросло на 0,13% и достигло 29336,81 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 0,19% - до 3323,16 пункта.

Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,16%, достигнув 9372,51 пункта.

ва вч *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!