Нью-Йорк. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, вновь обновив рекордные максимумы, поддержку рынку оказали статистические данные и надежды на возможность США и Китая заключить первую фазу торгового соглашения.

Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 2,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,9%. Аналитики в среднем не ожидали изменения, сообщает Trading Economics. Таким образом, рост в июле-сентябре ускорился по сравнению с 2% во втором квартале текущего года.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 15 тыс., с пересмотренных 228 тыс. до 213 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с недели, завершившейся 11 мая. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение показателя на 6 тыс. с ранее указанных 227 тыс., до 221 тыс.

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на то, что американские компании отметили продолжающийся рост экономической активности, зарплат и цен в последние недели и в целом сохраняют оптимистичный прогноз.

В то же время данные министерства торговли США показали, что доходы населения в октябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. За последние пять лет данный показатель не показывал рост всего четыре раза, отмечает MarketWatch.

Расходы американцев в октябре повысились на 0,3%. Таким образом, они увеличились по итогам восьмого месяца подряд. Аналитики ожидали повышения обоих показателей на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в октябре снизился на 1,7% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR), в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.

Рост американского фондового рынка на этой неделе также объясняется оптимизмом по поводу возможности США и Китая заключить торговую сделку.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что переговоры с Китаем о первой фазе торгового соглашения близки к завершению.

"Мы на финальной стадии переговоров по очень важному соглашению. Думаю, можно сказать, по одному из важнейших торговых соглашений за все время, - сказал Трамп. - Все идет очень хорошо".

Министерство торговли Китая сообщило во вторник, что представители Пекина и Вашингтона "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам".

Котировки акций американской Deere & Co., крупнейшего в мире производителя сельхозоборудования, опустились на 4,3%. Компания предупредила о снижении продаж сельхозтехники в 2020 финансовом году, отчитавшись о падении квартальной прибыли и росте выручки по итогам четвертого финансового квартала.

Акции Dell Technologies Inc. подешевели на 5,4%. Производитель персональных компьютеров понизил прогноз выручки на текущий финансовый год, отметив, что проблемы с поставками компонентов его партнером - Intel Corp. - ограничивают перспективы роста, несмотря на высокий спрос на компьютеры со стороны корпоративных клиентов.

Цена бумаг VMware Inc. снизилась на 2,27%, несмотря на то, что американский разработчик ПО и технологий виртуализации отчитался о превысившей ожидания прибыли, чему способствовало приобретение бывших партнеров - Pivotal Software Inc. и Carbon Black Inc.

Бумаги HP Inc. потеряли в цене 1,3%. Чистая прибыль этой компании, образованной в результате разделения Hewlett-Packard и объединившей активы по выпуску компьютерной техники и принтеров, сократилась в четвертом квартале 2019 финансового года на фоне слабых показателей бизнеса по выпуску принтеров, однако она увеличила выручку.

Рыночная стоимость Box Inc. подскочила на 11,5%. Компания, предоставляющая программное обеспечение, отчиталась о лучшей, чем ожидалось, квартальной выручке.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 42,32 пункта (0,15%) - до 28164 пунктов.

Standard & Poor's 500 поднялся за день на 13,11 пункта (0,42%), составив 3153,63 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 57,24 пункта (0,66%) - до 8705,18 пункта.

