Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 6:42

Нью-Йорк. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг на новых рекордных максимумах, при этом индекс S&P впервые превысил отметку 3200 пунктов.

Трейдеры оценивали статистические данные и практически не отреагировали на новости об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось максимально с февраля.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс., с 252 тыс. до 234 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель за прошлую неделю не был пересмотрен.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение показателя на 27 тыс., до 225 тыс.

Тем временем дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале 2019 года сократился до $124,1 млрд с пересмотренных $125,2 млрд в предыдущем квартале, сообщается в отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось, что во втором квартале этого года отрицательное сальдо равнялось $128,2 млрд.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение дефицита в июле-сентябре до $122 млрд с предварительно объявленного уровня второго квартала.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,35 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с июня, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Согласно пересмотренным данным, в октябре продажи увеличились на 1,5% - до 5,44 млн домов. Ранее сообщалось о повышении показателя на 1,9% - до 5,46 млн домов.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение продаж в ноябре на 0,4% по сравнению с объявленным ранее октябрьским уровнем - до 5,44 млн домов.

Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосовала за импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

Акции Rite Aid Corp. подорожали на 42,3% после того, как сеть аптек отчиталась о прибыли за третий квартал, которая существенно превысила ожидания аналитиков.

Бумаги Darden Restaurants потеряли 6,3%, поскольку финансовые показатели компании во втором финансовом квартале не оправдали ожиданий Уолл-стрит.

Акции Micron прибавили в цене 2,8%. Крупнейший в стране производитель чипов памяти дал оптимистичный прогноз на текущий квартал и сообщил инвесторам, что нынешний спад в отрасли производства микросхем скоро завершится.

Цена бумаг Synopsys Inc. выросла на 1%, поскольку компания объявила о начале программы обратного выкупа акций на сумму $100 млн.

Акции TiVo подорожали на 6,15%, поскольку производитель цифровых видеомагнитофонов договорился о слиянии с компанией Xperi Corp., занимающейся лицензированием, в рамках сделки стоимостью $1,21 млрд. Бумаги Xperi опустились на 11%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг вырос на 137,68 пункта (0,49%) и составил 28376,96 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 14,23 пункта (0,45%) - до 3205,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 59,48 пункта (0,67%) и составил 8887,22 пункта.

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