Нью-Йорк. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги в пятницу с позитивным настроением.

Инвесторы по всему миру продолжают внимательно следить за тональностью новостей, связанных с торговым конфликтом между США и Китаем.

Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем, что, как отмечают аналитики, отчасти подтверждает версию о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Китай в рамках переговорного процесса.

Это способствовало улучшению настроений на рынках в преддверии длинных выходных в США и в Великобритании, где в понедельник биржи будут закрыты.

Котировки акций Target Corp. растут в начале торгов на 1,1%. По данным СМИ, ритейлер ведет переговоры о покупке у рекламного концерна WPP компании Triad Retail Media, занимающейся рекламой в сфере розничной торговли.

Бумаги Snap Inc., владельца соцсети Snapchat, дорожают на 3,9%. Газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на информированные источники, что компания ведет переговоры с ведущими звукозаписывающими студиями о получении прав на включение пользователями различных песен в свои посты.

В настоящее время Snap договаривается о лицензиях на использование отдельных песен с конкретными исполнителями, однако в планах компании - получение расширенных прав на каталоги музыки у крупных лейблов, таких как Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group, говорят источники.

Капитализация Hewlett Packard Enterprise (HP Enterprise) повышается на 2,3%. Производитель серверов сократил выручку во втором финквартале (февраль-апрель), однако улучшил прогноз прибыли на текущий финансовый год в целом.

Кроме того, в число лидеров подъема среди компаний из индекса Dow Jones входят акции Boeing Co. (+2,5%), Apple Inc. (+1%), United Technologies Corp. (+0,9%) и Merck & Co. Inc. (+0,9%).

В то же время стоимость бумаг сети магазинов спортивной одежды и обуви Foot Locker рухнула на 16,8%, поскольку темпы роста выручки и сопоставимых продаж компании в минувшем квартале оказались хуже средних прогнозов аналитиков.

Акции Autodesk Inc. дешевеют на 5,7%. Производитель программного обеспечения неожиданно завершил квартал с убытком, а повышение выручки оказалось слабее ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:52 МСК вырос на 0,56% и составлял 25633,2 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,49% - до 2836,14 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка повысилось на 0,75%, составив 7685,32 пункта.

