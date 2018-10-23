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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 16:04 23.10.2018 - 16:04

Нью-Йорк. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов во вторник после того, как азиатские рынки акций не смогли продлить двухдневное ралли и рухнули по итогам сессии.

Индексы крупнейших азиатских экономик, включая Китай и Японию, во вторник упали более чем на 2%. Эксперты связывают такую динамику с сохранением геополитических рисков, включая торговый конфликт США с Китаем, напряженность вокруг Саудовской Аравии и бюджет Италии на следующий год.

Европейские индексы опускаются более чем на 1%.

"Опасения в преддверии волны корпоративной отчетности, а также растущая геополитическая напряженность говорят о том, что инвесторы до сих пор не готовы вернуться к рисковым бумагам", - говорит глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер.

Участники рынка оценивают отчетность крупных компаний, включая Caterpillar и McDonald's.

Акции Caterpillar Inc. подешевели на 7,7%, до минимума с прошлого сентября. Крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования превзошел ожидания рынка по прибыли и выручке в III квартале 2018 года, однако его прогнозы разочаровали инвесторов.

Цена бумаг McDonald's растет на 3,4% благодаря сильной квартальной отчетности.

Стоимость акций промышленной группы 3M упала на 6,2%. Прибыль и выручка компании в июле-сентябре оказались хуже прогнозов рынка, как и ее прогноз на 2018 год в целом.

Капитализация United Technologies повышается на 0,2% благодаря хорошей квартальной прибыли и выручке.

Бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. дешевеют на 5,9%. Фирма удивила рынки сильной отчетностью за минувший квартал, однако объявила об отзыве 238 тыс. мотоциклов из-за проблем с гидравлическим приводом сцепления.

Рыночная стоимость оператора связи Verizon Communications увеличилась на 3,2%. Оператор превзошел ожидания экспертов по прибыли и выручке в третьем квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск 23 октября понизился на 314,36 пункта (1,24%) и составил 25003,05 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 36,95 пункта (1,34%) - до 2718,93 пункта.

Nasdaq Composite потерял 119,66 пункта (1,6%) и составил 7348,97 пункта.

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