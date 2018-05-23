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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 16:39 23.05.2018 - 16:39

Нью-Йорк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снижаются в среду в связи с новым витком геополитических и внешнеторговых рисков.

Индикаторы 9 из 11 основных отраслевых групп индекса S&P 500 опускаются в ходе торгов, наиболее значительно - группы промышленных и сырьевых компаний, пишет MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп сообщил накануне, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок.

"Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь что будет", - отметил Д.Трамп.

На вопрос о том, доволен ли он исходом торговых переговоров с Китаем, президент ответил: "Не очень. Многое еще предстоит сделать".

"Как только ты думаешь, что торговые споры ушли с повестки дня, они появляются снова. Все сфокусированы на них, и опасения, что ситуация накалится и выйдет из-под контроля, сохраняются, - отмечает главный инвестиционный директор Haverford Trust Co. Хэнк Смит. - Я не думаю, что это произойдет, однако мы не можем привыкнуть к этому стилю маневрирования, присущего президенту, который делает геополитические новости двигателем рынка в этом году в отличие от прошлого года".

"Стоит ли нам готовиться к усилению геополитических рисков? Вероятно, нет, - говорит аналитик ADS Securities Константинос Антис. - Мы думаем, все это лишь тактика переговоров Трампа и его администрации, которые вновь ужесточают позицию".

Внимание трейдеров направлено на протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 1-2 мая, который будет обнародован в 21:00 МСК.

Кроме того, в фокус внимания рынков возвращается бюджетное стимулирование. Накануне Д.Трамп объявил, что его администрация готовит дополнительное сокращение налогов, о котором будет объявлено до ноября текущего года.

"Это будет нечто совершенно особенное", - заявил Д.Трамп.

Статданные, обнародованные в среду, указали на более значительное, чем ожидалось, сокращение продаж новостроек в США в прошлом месяце.

Продажи новых домов в США в апреле снизились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 662 тыс. домов в годовом выражении, сообщило министерство торговли страны. Мартовский показатель был пересмотрен в меньшую сторону до 672 тыс. с 694 тыс. домов. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали уменьшения продаж новостроек в апреле до 682 тыс. домов.

Бумаги Caterpillar и 3M в лидерах падения в среду, теряют соответственно 0,2% и 0,6%.

Стоимость акций Comcast упала на 1,7%. Компания подтвердила, что готовит собственное предложение о покупке развлекательных активов медиагруппы 21st Century Fox, которые Walt Disney Co согласилась приобрести за $52,4 млрд акциями.

"Comcast намерена сделать предложение о покупке этих активов с оплатой денежными средствами и с премией к цене, предложенной Disney", - говорится в пресс-релизе Comcast.

Цена бумаг Walt Disney опустилась на 1,4%, Fox - поднялась на 1%.

Акции Target Corp. теряют 5,5% в ходе торгов. Ритейлер увеличил продажи в минувшем квартале, однако крупные вложения, в том числе в переоборудование магазинов, негативно сказались на марже прибыли. Сопоставимые продажи (включая онлайн-продажи) Target по итогам финквартала, завершившегося 5 мая, увеличились на 3% после снижения на 1,3% годом ранее.

Котировки акций Tiffany & Co. и Ralph Lauren Corp. подскочили на 16% и 14% на сильных финансовых отчетах компаний.

Отчетность Lowe's Cos. также оказалась сильнее прогнозов, благодаря чему акции ритейлера прибавляют в цене 9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:25 МСК в среду снизился на 65,92 пункта (0,27%) и составил 24768,49 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,45 пункта (0,2%) - до 2718,99 пункта.

Nasdaq Composite потерял 9,37 пункта (0,13%) и составил 7369,09 пункта.

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