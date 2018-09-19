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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 16:32 19.09.2018 - 16:32

Нью-Йорк. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок начал торги в среду с положительными изменениями благодаря сильным данным о рынке жилья, но затем перешел к разнонаправленным изменениям.

Подъем рынка сдерживают опасения, связанные с внешнеторговой политикой США и чрезмерно высокими котировками акций технологического сектора.

Накануне S&P 500 прибавил 0,5% и от нового рекорда его отделяют около 0,4%, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,7%, а Nasdaq Composite - на 0,8%.

В центре внимания инвесторов остается торговая политика США и напряженность в их отношениях с Китаем. Во вторник президент США Дональд Трамп подтвердил позицию в отношении КНР и заявил, что у Вашингтона практически не остается выбора, кроме как ввести ввозные пошлины на товары стоимостью еще $267 млрд. В таком случае новыми пошлинами будет обложен практически весь объем американского импорта из Китая.

Хотя многие аналитики опасаются, что полномасштабная торговая война между двумя ведущими экономическими державами станет существенным негативным фактором для роста мировой экономики, трейдеры последовательно закрывают глаза на этот риск, переключаясь на позитивные статданные.

"Невозможно это объяснить, но такая тенденция прослеживалась весь год", - заявила Bloomberg Radio главный рыночный стратег Invesco Кристина Хупер.

Число новостроек в США в августе выросло больше прогноза - на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,282 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек сократилось на 0,3% - до 1,174 млн. Ранее сообщалось о повышении показателя на 0,9% - до 1,168 млн.

Аналитики в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 6,9% с ранее объявленного июльского уровня - до 1,249 млн.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США во II квартале уменьшился на 16,6%, до $101,5 млрд. Значение показателя за I квартал пересмотрено со $124,1 млрд до $121,7 млрд.

Консенсус-прогноз предполагал сокращение дефицита в апреле-июне на 16,6% с предварительно объявленного уровня первого квартала - до $103,5 млрд.

Доходность 10-летних US Treasuries в среду повысилась на 1,1 базисного пункта, до 3,059%, она вновь близка к максимуму за семь лет - 3,109%. Доходность 2-летних бондов США находится на самом высоком уровне за 10 лет - 2,807%.

Мировой рынок облигаций испытывает понижательное давление на цены, тогда как инвесторы не спешат уводить средства с рынка акций, несмотря на множественные риски.

Вместе с тем аналитики JPMorgan во главе с Марко Колановичем считают, что американский рынок акций "переел сладкого" в виде налоговых льгот и долгосрочных позитивных последствий слабого доллара и низких процентных ставок, наблюдавшихся в прошлом году. В ближайшие кварталы стимулирующий эффект этих факторов сойдет на нет, и американские акции потеряют часть привлекательности, утверждают эксперты.

Курс ценных бумаг Microsoft опустился на 1,1% на предварительных торгах в Нью-Йорке, хотя компания объявила об увеличении дивидендов на 10%.

Акции Apple подешевели на 0,6%, Amazon - на 0,9%, Alphabet - на 0,5% из-за опасений, связанных с перспективами сектора в целом.

Котировки акций биотехнологической компании Molecular Templates Inc. подскочили на 63% после объявления о соглашении с японской фармкомпанией Takeda с целью совместной разработки препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск 19 сентября поднялся на 127,68 пункта (0,49%) - до 26374,57 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 3,28 пункта (0,11%) - до 2907,59 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 15,21 пункта (0,19%) и составил 7940,90 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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