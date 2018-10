Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

11 октября 2018 г.

Нью-Йорк. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок перешел к подъему после резкого падения накануне.

Тем не менее, инвесторов по-прежнему беспокоит растущая доходность облигаций и перспективы повышения процентных ставок, отмечает MarketWatch.

Падение - это "реакция инвесторов, которые, наконец, осознали, что мы находимся в обстановке повышения процентных ставок, и учитывая высокий уровень фондового рынка", участники торгов стали продавать акции, полагает старший инвестиционный аналитик Allianz Investment Management Чарли Рипли. "Более высокие процентные ставки обычно приводят к ужесточению финансовых условий, что может стать причиной ослабления темпов роста экономики, и фондовый рынок реагирует на это", - отметил он.

Как сообщило министерство труда в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре повысились на 0,1% по сравнению с августом, самыми медленными темпами с июня. Темпы роста замедлились по сравнению с августовскими 0,2%.

Повышение цен относительно сентября прошлого года составило 2,3% по сравнению с 2,4% месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен на 0,2% в помесячном и на 2,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. - до 214 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем не ожидали изменения показателя.

Акции Walgreens Boost Alliance Inc. подешевели на 0,4% после того, как сеть аптек в прошлом квартале зафиксировала выручку ниже консенсус-прогноза.

Стоимость Amazon.com Inc. уменьшилась с открытия рынка на 1,7%, в то время как бумаги Alphabet Inc. прибавили в цене 0,8% и Twitter Inc. - 2%.

В то же время котировки бумаг L Brands Inc., в том числе владеющей сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, взлетела на 10,7%. Розничная компания в сентябре увеличила продажи на 8%, сопоставимые продажи - на 5%.

Цена акций Delta Air Lines Inc. подскочила на 3,7%. Финансовые показатели крупнейшей авиакомпании мира в третьем квартале превзошли ожидания аналитиков.

Кроме того, акции ряда технологических компаний дорожают после того, как в среду сектор упал на 4,8%, что стало самым значительным снижением с августа 2011 года. В том числе цена бумаг Advanced Micro Devices Inc. повысилась на 1,9%, Marvell Technology Group Ltd. - на 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 МСК вырос на 0,12% и составлял 25628,72 пункта.

Значение Nasdaq Composite к этому времени повысилось на 0,51%, достигнув 7459,65 пункта.

Standard & Poor's 500 с открытия рынка увеличился на 0,07% - до 2787,99 пункта.

