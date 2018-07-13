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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 15:59 13.07.2018 - 15:59

Нью-Йорк. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок начал торги в пятницу незначительным снижением после того, как по итогам предыдущего дня был отмечен достаточно сильный подъем индексов.

С начала текущей недели Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,9%, Standard & Poor's 500 - на 1,4%, Nasdaq Composite, значение которого в четверг достигло рекорда - на 1,8%.

Внимание инвесторов перешло с вопросов, касающихся внешней торговли, на финансовую отчетность компаний по итогам второго квартала, отмечает MarketWatch. Сезон публикации начался: в пятницу обнародовали свои результаты три ведущих банка страны.

Котировки JPMorgan Chase & Co. снизились на 1,2% в начале торгов, несмотря на то, что крупнейший в США банк по капитализации и объему активов увеличил прибыль и выручку в апреле-июне больше ожиданий Уолл-стрит.

Цена бумаг Wells Fargo & Co. упала на 3,5%. Лидер американского рынка ипотечного кредитования сократил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, причем оба показателя оказались хуже прогнозов.

Отчетность Citigroup Inc. оказалась противоречивой - прибыль превысила прогнозы аналитиков, в то время как выручка оказалась меньше ожиданий. Акции банка подешевели на 2,3%.

"С началом сезона отчетностей и высокими ожиданиями относительно них трейдеры без особых усилий переключили свое внимание с политических новостей на фундаментальные для рынка факторы", - отмечает Джаспер Лоулер из London Capital Group.

Цена акций Johnson & Johnson снизилась на 0,7%. Крупнейший мировой производитель медицинских товаров, согласно решению суда, должен выплатить $4,69 млрд по иску, который был подан от лица 22 женщин, утверждающих, что они заболели раком в результате использования производимой компанией детской присыпки.

Бумаги AT&T подешевели на 1,6% на новости о том, что министерство юстиции США подало апелляцию на судебное решение, позволившее телекоммуникационной корпорации закрыть сделку по покупке медиа-компании Time Warner в прошлом месяце.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 МСК опустился на 0,03% и составлял 24917,23 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшился на 0,08% - до 2795,95 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка снизилось на 0,07% и составляло 7818,72 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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