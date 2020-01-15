Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 16:14

Нью-Йорк. 15 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями, однако затем перешли к уверенному росту на фоне неоднозначных новостей, включая статистические данные и корпоративную отчетность.

Оптимизм относительно торговых переговоров между США и Китаем несколько ослаб после того, как американские СМИ заявили о вероятности сохранения действующих импортных пошлин на китайскую продукцию вплоть до ноября.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 0,2%. Подъем показателя в годовом выражении ускорился до 1,3% с 1,1% в ноябре.

Менее волатильный индикатор без учета стоимость продуктов питания и энергоносителей Core PPI увеличился на 0,1% за месяц и на 1,1% за год. При этом цена энергоресурсов повысилась на 1,5% относительно ноября, а продукты питания подешевели на 0,2% (первое падение с августа).

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе повысился до 4,8 пункта с 3,3 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Econoday, ожидали менее существенного подъема - до 3,6 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.

Goldman Sachs Group Inc. в четвертом квартале снизил чистую прибыль до $4,69 в расчете на акцию при среднем прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $5,47 на акцию. Между тем выручка составила $9,955 млрд при ожидавшихся $8,55 млрд. Котировки акций банка в начале торгов снижаются на 0,8%.

Bank of America Corp., второй по величине активов банк США, в минувшем квартале получил чистую прибыль и выручку, которые превзошли ожидания аналитиков. Тем не менее, оба показателя снизились относительно октября-декабря 2018 года. Акции банка дешевеют на 1,9%.

Рыночная стоимость U.S. Bancorp опускается на 2,2%. Крупнейший региональный банк страны получил в прошедшем квартале прибыль в 90 центов на акцию против прогноза в $1,08. Выручка упала на 3% - до $5,67 млрд, что также оказалось хуже ожиданий экспертов ($5,8 млрд).

Капитализация Target Corp. падает на 6,5%. Владелец второй по величине в США сети дисконтных магазинов увеличил продажи в праздничный сезон (ноябрь-декабрь) на 1,4%, что не оправдало собственные прогнозы компании.

Чистая прибыль крупнейшей в США компании в сфере медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. в четвертом квартале превысила прогноз, однако выручка оказалась хуже ожиданий. Цена бумаг страховщика поднимается на 2,1%.

Кроме того, дорожают акции Pfizer (+1,6%), Merck (+1,3%), Coca-Cola (+0,8%) и Procter & Gamble (+0,8%).

Значение Dow Jones Industrial Average к 18:08 МСК выросло на 0,48% и достигло 29077,99 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 0,35% - до 3294,76 пункта.

Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,41%, достигнув 9289,41 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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