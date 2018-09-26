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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 16:25 26.09.2018 - 16:25

Нью-Йорк. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы растут в среду в ожидании публикации Федеральной резервной системой (ФРС) решения относительно уровня базовой процентной ставки на ближайшее время.

Федрезерв завершает двухдневное заседание в 21:00 мск, глава Центробанка Джером Пауэлл начнет пресс-конференции по итогам заседания в 21:30 мск.

ФРС, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в среду на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 2-2,25% годовых, а также даст сигнал о готовности продолжить повышение ставки и, возможно, сделать следующий шаг в этом направлении уже в декабре.

От пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания инвесторы будут ждать сигналы, какой будет траектория движения ставки в 2019 году.

Эксперты не исключают повышения волатильности торгов на фондовом рынке США, если Федрезерв укажет на негативное влияние торговых споров на американскую экономику, пишет MarketWatch.

Вопрос потенциального влияния торговой войны на экономику США находится в топе факторов, вызывающих обеспокоенность у инвесторов. Американский фондовый рынок пока в целом игнорирует растущую напряженность в торговле, фокусируясь на сильных экономических статданных, однако новости с торгового "фронта" создают краткосрочную волатильность в связи с опасениями, что ситуация в этой сфере может выйти из-под контроля.

"Сегодняшний подъем ставки является практически решенным вопросом, поэтому внимание трейдеров будет сфокусировано на том, каким ФРС видит дальнейшее направление своей политики", - отмечает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

- "Это заседание важно с точки зрения прогнозов для инфляции и роста ВВП, а также с точки зрения оценки того, сколько раз Федрезерв может поднять ставку с текущего момента и до конца следующего года", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные по американской экономике, обнародованные в среду, указали на некоторую стабилизацию рынка жилья.

Продажи новых домов в США в августе 2018 года выросли на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 629 тыс. в годовом исчислении, свидетельствует отчет министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле этот показатель составил 608 тыс., что является минимумом с августа 2017 года, а не 627 тыс., как сообщалось ранее.

Акции Nike в ходе торгов в среду теряют 2,7%. Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. зафиксировал прибыль и выручку выше ожиданий в первом квартале 2019 финансового года. Трейдеры, однако, сфокусировались на увеличении расходов Nike, что способствует снижению цены акций.

Стоимость бумаг IBM увеличилась на 1,8% благодаря улучшению оценки акций компании до "покупать" с "нейтрально" аналитиками UBS.

Капитализация Alexion Pharmaceuticals Inc. подскочила на 6,2% на информации о том, что фармпроизводитель покупает биотехнологическую компанию Syntimmune за $1,2 млрд.

Бумаги Worthington Industriel Inc. подешевели на 6,9%. Металлургическая компания увеличила прибыль и выручку в первом финансовом квартале, однако показатели не оправдали ожиданий рынка.

Цена акций Merck & Co. увеличилась на 0,2%. Фармкомпания отказалась от политики, предполагавшей обязательный выход на пенсию ее руководителя по достижении возраста 65 лет. Таким образом, нынешний CEO Merck Кеннет Фрейзер, которому в декабре 2019 года исполняется 65 лет, сможет остаться во главе компании, что говорит в пользу стабильности ее нынешней стратегии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск в среду поднялся на 31,67 пункта (0,12%) и составил 26523,88 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 1,69 пункта (0,06%) - до 2917,25 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 5,47 пункта (0,07%) и составил 8012,94 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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