Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 16:48

Нью-Йорк. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в четверг, игроки взяли паузу после ралли последних дней.

Рынок ищет новые стимулы для роста в отсутствие убедительных данных о том, что перезапуск экономик обеспечит восстановление прибыли компаний, пишет Bloomberg. По данным агентства, инвесторам недостаточно действий Европейского центрального банка (ЕЦБ) и замедления темпов сокращения рабочих мест в США.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро. Таким образом, объем этой программы составит 1,350 трлн евро. Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP в четверг на 500 млрд евро.

Регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями рынка.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничений, введенных с целью сдерживания ее распространения.

ЕЦБ понизил прогнозы для ВВП и инфляции в еврозоне на текущий год. Согласно новым оценкам, экономика региона сократится на 8,7% в 2020 году, а инфляция составит лишь 0,3% на фоне падения стоимости энергоносителей и общего экономического спада. Во втором квартале 2020 года ВВП еврозоны, по оценкам экспертов ЕЦБ, рухнет на 13%.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 30 мая, сократилось на 249 тыс., до 1,877 млн человек.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 2,126 млн, а не 2,123 млн, как сообщалось прежде, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали падения числа заявок на 323 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 1,8 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта достигло 42,6 млн.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в апреле 2020 года составил $49,4 млрд по сравнению с пересмотренным мартовским показателем в $42,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $49 млрд с предварительно объявленных $44,4 млрд в феврале.

Производительность труда в США в первом квартале снизилась на 0,9%, согласно окончательным данным министерства труда страны.

Предварительные данные указывали на более сильное сокращение - на 2,5%. Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр в сторону еще большего падения - до 2,7%, сообщает Trading Economics.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте увеличилась на 5,1%, а не на 4,8%, как было объявлено ранее. Аналитики ожидали пересмотра до 5%.

Котировки акций eBay Inc. (SPB: EBAY) подскочили на 6,1%, после того как крупнейший в мире интернет-аукцион улучшил прогноз финансовых показателей на второй квартал.

Акции Michaels Cos. Inc. упали в цене на 7,4%, так как владелец сети магазинов декоративно-прикладного искусства зафиксировал падение сопоставимых продаж на 27%, что оказалось значительно хуже прогнозов рынка. В то же время компания сообщила, что рассчитывает открыть большинство своих магазинов к концу июня.

Цена бумаг Ciena Corp. (SPB: CIEN) снижается на 0,1%, несмотря на то, что прибыль производителя телекоммуникационного оборудования превзошла ожидания аналитиков.

Бумаги Navistar International Corp. дорожают на 3,4%, поскольку производитель грузовиков отчитался о меньшем, чем ожидалось, убытке, а также превысившей прогнозы выручке.

Капитализация Pliant Therapeutics Inc. взлетела на 14,3%. Акции биофармацевтической компании начали в среду торговаться на Nasdaq под тикером PLRX, за дебютные торги их котировки подскочили более чем на 33%. Компания продала 9 млн бумаг против планировавшихся изначально 6 млн по верхней планке объявленного диапазона в $14-16. Таким образом, она привлекла $144 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск вырос на 12,74 пункта (0,05%) - до 26282,63 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 1,63 пункта (0,05%) и составил 3121,24 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 2,12 пункта (0,02%) - до 9685,03 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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