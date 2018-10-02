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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 7:45 02.10.2018 - 07:45

Нью-Йорк. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы Standard % Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили в плюсе торги в понедельник на новости о том, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному между США и Мексикой. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite слабо снизился.

Отмечается, что по итогам третьего квартала индекс Standard & Poor's 500 вырос более чем на 7% - квартал стал для индикатора лучшим с 2013 года. Dow Jones Industrial Average в июле-сентябре увеличился на 9%, Nasdaq - на 7%.

Как стало известно в воскресенье, Канада в последний момент согласилась войти в торговое соглашение, которое теперь будет называться Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA) и впервые охватит сферу финансовых услуг и цифровой экономики.

Как пишет The Wall Street Journal, Канада согласилась ограничить меры по поддержке молочной промышленности, что должно увеличить поставки на канадский рынок американской продукции. В свою очередь США отказались от требования вычеркнуть из соглашения статью, которая разрешала партнерам обжалование протекционистских мер США в сфере торговли.

Официально новое соглашение USMCA должно быть подписано 30 ноября.

Президент США Дональд Трамп назвал новое соглашение "исторической сделкой", которая является "самой современной и сбалансированной" в истории США. Он отметил, что USMCA положительно повлияет на американскую автомобильную промышленность и сельскохозяйственную сферу.

Между тем в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 59,8 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, хотя аналитики в среднем ожидали менее существенного снижения индекса, до 60 пунктов.

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

Акции Tesla взлетели в понедельник на 17% после падения на 14% в пятницу. Как сообщалось, основатель компании Илон Маск согласился заплатить штраф в $20 млн и покинуть пост председателя совета директоров компании, чтобы урегулировать претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая обвинила его во введении в заблуждение инвесторов.

И.Маск уйдет из совета директоров в течение 45 дней и не сможет занимать эту должность в течение ближайших трех лет. При этом бизнесмен сохранит должность генерального директора и место в совете директоров.

Стоимость акций General Electric подскочила на 7% на новости, что новым главным исполнительным директором и председателем совета директоров компании станет Лоуренс (Ларри) Калп, ранее руководивший конгломератом Danaher, вместо проработавшего чуть более года Джона Фланнери.

В последнее время GE испытывает значительные трудности, а ее капитализация упала на 53,3% за последние 12 месяцев. Поэтому отставка Дж.Фланнери была позитивно воспринята инвесторами.

Капитализация Pfizer Inc. увеличилась на 0,5%. CEO фармкомпании Иэн Рид уйдет в отставку в конце года, на этом посту с 1 января 2019 года его сменит операционный директор Альберт Бурла. При этом И.Рид останется председателем совета директоров компании.

Цена бумаг производителя продуктов питания Cal-Maine Foods упала на 6,8% на фоне слабой отчетности за минувший финквартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average 1 октября повысился на 192,9 пункта (0,73%) и составил 26651,21 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 10,61 пункта (0,36%) - до 2924,59 пункта.

Nasdaq Composite потерял 9,05 пункта (0,1%) и составил 8037,3 пункта.

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