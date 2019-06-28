Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 8:08

Нью-Йорк. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Основные американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, и лишь Dow Jones опустился менее чем на 0,1% из-за падения акций Boeing, имеющих большой удельный вес индексе.

Инвесторы оценивали статистику и новости о развитии торгового конфликта между США и КНР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если не достигнет торгового соглашения с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я введу дополнительные пошлины, весьма существенные дополнительные пошлины, если не получится, если мы не договоримся", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп не исключил возможности того, что ему и Си Цзиньпину удастся достичь договоренности в ходе саммита G20 в Японии, но отметил, что введение дополнительных тарифов - это его "план Б" на случай, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Тем временем министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП страны в первом квартале на уровне 3,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные. Эксперты также не ожидали изменения оценки, сообщает Trading Economics.

При этом потребительские расходы в США, на долю которых приходится порядка 70% ВВП страны, в январе-марте выросли на 0,9% - минимальными темпами за год. Предварительная оценка составляла 1,3%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 10 тыс. и достигло максимума за семь недель - 227 тыс., по данным министерства труда.

Котировки бумаг Boeing упали на 2,9% на новости, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе проверки обнаружило еще одну проблему с программным обеспечением самолета Boeing семейства 737 MAX. Это означает, что компании придется вносить новые изменения в программное обеспечение, что может вновь отсрочить сертификацию самолета и возобновление его полетов.

Между тем бумаги производителей полупроводников подорожали после позитивного прогноза Micron Technology Inc. (+2,8%), в том числе Advanced Micro Devices Inc. (+2,7%) и Nvidia Corp. (+2,5%).

Цена бумаг Rite Aid Corp. подскочила на 20% после падения более чем на 10% на дополнительных торгах накануне. Аптечная сеть опубликовала квартальную отчетность, которая разочаровала инвесторов: убыток оказался больше прогноза, а выручка не изменилась.

Стоимость ее конкурента Walgreens Boots Alliance Inc. повысилась на 4,1% благодаря позитивным финансовым показателям за минувший квартал.

Акции Facebook Inc. подорожали на 1% (до $189,5) после того, как аналитики Deutsche Bank повысили целевой уровень котировок до $230 с $220.

Котировки бумаг производителя продуктов питания Conagra Brands Inc. упали на 12%, мебельного ритейлера Pier 1 Imports - почти на 10% из-за слабой отчетности.

HealthEquity Inc., занимающаяся управлением счетами в сфере здравоохранения, объявила о покупке конкурирующей WageWorks Inc. примерно за $2 млрд. На этой новости акции первой компании подорожали на 5%, в то время как второй - потеряли 1,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 27 июня снизился на 0,04% и составлял 26526,58 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,38% - до 2924,92 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось на 0,73%, составив 7967,76 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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