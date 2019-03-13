Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 15:01

Нью-Йорк. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы растут в среду вместе с фондовыми площадками Западной Европы, несмотря на сигналы об ослаблении роста мировой экономики и высокую неопределенность в связи с выходом Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Во вторник британский парламент вновь отклонил правительственное соглашение с Брюсселем об условиях Brexit. Провал премьер-министра Терезы Мэй повышает шансы на повторный референдум о Brexit, хотя пока ни правящая партия, ни оппозиция не поднимали этот вопрос.

В среду парламентариям в Вестминстере предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Новостей о китайско-американских переговорах нет, рынки остаются в подвешенном состоянии.

Цены производителей в США выросли в феврале на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 1,9% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,2% и 1,9% соответственно.

При этом заказы на производственное оборудование выросли в феврале самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, что было воспринято рынком как сигнал об устойчивости американской экономике и о перспективах сохранения высокой активности.

"В ближайшие несколько дней на мир обрушится волна данных, которая проинформирует о темпах мирового роста. Не в последнюю очередь речь идет о промпроизводстве и розничных продажах в Китае, а также о курсе денежно-кредитной политики Банка Японии", - отметил экономист FirstRand Bank Нема Рамхелаван-Бана.

Вместе с тем сохраняется потенциал понижательного давления на индекс Dow Jones Industrial Average со стороны акций Boeing Co., хотя в среду они дорожают на 0,6%. За предыдущие две сессии Boeing потеряла $24 млрд капитализации из-за аварии Boeing-737 Max 8 в Эфиопии. Росту способствуют новости о том, что авиарегулятор США не планирует останавливать эксплуатацию самолетов этой модели.

Цена бумаг American Express повысилась на 0,2% с открытия торгов. Компания ожидает роста выручки на 8-10% в 2019 году, тогда как консенсус-прогноз на уровне $43,7 млрд подразумевает повышение на 8,2%. Прибыль American Express на акцию, по оценкам руководства, составит от $7,85 до $8,35, консенсус чуть выше - $8,13.

Капитализация Caterpillar Inc. поднялась на 0,4%. Розничные продажи оборудования Caterpillar выросли за три месяца, завершившихся в феврале, на 7% после повышения на 9% в ноябре-январе.

Бумаги дизайнерской компании Vera Bradley Inc. растут в цене самыми быстрыми темпами за 15 месяцев (+15,7%), поскольку решение постепенно отказаться от больших скидок приносит положительные результаты. Падение сопоставимых продаж в прошлом квартале замедлилось до 11,2% вместо ожидавшихся аналитиками 14,5%. В этом году компания рассчитывает возобновить рост сопоставимых продаж.

Курс ценных бумаг аптечной сети Rite Aid Corp. поднялся на 6,2% после объявления об уходе гендиректора Джона Стэндли и еще двух топ-менеджеров, а также сокращения 400 рабочих мест.

Рыночная стоимость инвесткомпании Oaktree Capital Group LLC подскочила на 11,8% после того, как Brookfield Asset Management объявила о покупке 62% акций Oaktree с премией 12% к цене закрытия во вторник.

Акции ритейлера одежды Express Inc. подешевели на 6,2%. Квартальная прибыль компании превысила прогнозы Уолл-стрит, но выручка и прогнозы на текущий квартал были слабее ожиданий рынка.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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