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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 16:05 09.07.2018 - 16:05

Нью-Йорк. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют подъем в начале торгов в понедельник по мере того, как опасения по поводу мировой торговли отходят на второй план.

США и Китай в прошлую пятницу ввели взаимные пошлины на ввоз товаров на сумму $34 млрд в год с каждой стороны. Однако в понедельник рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поднимаются также индексы США и Европы, что свидетельствует о том, что инвесторы уже учли эти меры в текущих котировках.

Рынок продолжает оценивать сильные статданные по рынку труда США за прошлый квартал и новости компаний.

Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в американской экономике в июне 2018 года увеличилось на 213 тыс., тогда как эксперты ожидали менее существенного роста - на 190 тыс.

Безработица в стране, однако, повысилась до 4% с майского уровня в 3,8%, который соответствует уровню апреля 2000 года - минимальному с 1969 года, сообщило министерство труда США.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился на 2,7% в годовом выражении - менее слабыми темпами, чем ожидалось (2,8%).

"Отчет по рынку труда говорит в пользу повышения аппетита к риску, поскольку показывает, что экономика США находится в хорошем состоянии: число рабочих мест растет, а темпы повышения зарплат недостаточны, что подтолкнуть Федрезерв к более быстрому, чем ожидается, повышению ставки", - цитирует MarketWatch директора по исследованиям City Index Кэтлин Брукс.

Акции производителя электромобилей Tesla Inc. дорожают на 1,7% на новости, что компания резко повысила цены на свои машины в Китае после введения ответных пошлин на импорт товаров из США. По данным сайта Electrek, стоимость седана Model S и кроссовера Model X в КНР увеличилась за выходные на $22,6-37,6 тыс. в зависимости от комплектации.

Цена бумаг энергетической компании Anadarko Petroleum повысилась на 1,5%. Компания увеличила программу выкупа акций на $1 млрд, до $4 млрдю.

Капитализация FireEye Inc. увеличилась на 4,1% после того, как аналитик Piper Jaffray Эндрю Новински улучшил рекомендации по акциям разработчика программного обеспечения до "выше уровня рынка" и повысил прогноз их стоимости.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:41 мск 9 июля повысился на 194,52 пункта (0,8%) и составил 24651 пункт.

Standard & Poor's 500 увеличился на 15,46 пункта (0,56%) - до 2775,28 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 45,7 пункта (0,59%) и составил 7734,09 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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