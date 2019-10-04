Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 15:59

Нью-Йорк. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы уверенно повышаются в пятницу, инвесторы оценивают опубликованные статистические данные.

Как стало известно, безработица в США в сентябре 2019 года упала до 3,5% по сравнению с августовскими 3,7%, обновив минимум с декабря 1969 года. Консенсус-прогноз экспертов не предусматривал изменения показателя.

Между тем число рабочих мест в экономике США увеличилось на 136 тыс. человек после повышения на пересмотренные 168 тыс. в августе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест на 145 тыс.

В целом эксперты оценивают данные по рынку труда как неплохие, полагая, что они снизят опасения рецессии в США. Негативным моментом в отчете стали данные о зарплатах, указавшие на то, что средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце не изменилась относительно августа и выросла на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, второго - на 3,2%.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в августе 2019 года вырос на 1,6%, до $54,9 млрд, свидетельствует обнародованный в пятницу отчет министерства торговли страны.

В июле отрицательное сальдо торгового баланса США составляло $54 млрд. Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита в августе до $54,5 млрд.

Инвесторы анализируют данные по рынку труда, чтобы получить более ясную картину о дальнейших действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ставок. Рынок оценивает вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в октябре, в 87%, согласно данным CME Group.

Американский ЦБ дважды снижал стоимость кредитования в этом году, каждый раз на 0,25 процентного пункта, для того, чтобы защитить экономику страны от неблагоприятного влияния торговых войн и замедления темпов глобального роста.

Опасения, что американская экономика постепенно приближается к рецессии, усилились накануне после выхода статданных, не оправдавших прогнозы.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 4 тыс., с пересмотренных 215 тыс. до 219 тыс., что стало максимумом за четыре недели.

Данные Минтруда стали сигналом о том, что ослабление активности в производственном секторе на фоне снижения мирового спроса и инвестиций могло начать негативно сказываться на состоянии рынка труда.

Цена бумаг Apple Inc. растет на 1,8% на сообщении СМИ о том, что компания попросила поставщиков нарастить производство iPhone 11 на 10%.

Акции Costco Wholesale Corp. снижаются на 0,96%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, увеличила выручку в четвертом финансовом квартале, но показатель оказалась хуже прогнозов рынка.

Бумаги Snap прибавляют в цене 2,8% после падения накануне на новостях о том, что Facebook запускает новый мессенджер для пользователей Instagram.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 МСК 4 октября вырос на 146,24 пункта (0,56%) и составил 26347,28 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 14,7 пункта (0,51%) - до 2925,33 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 40,57 пункта (0,52%) и составил 7912,83 пункта.

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