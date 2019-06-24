Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 16:42

Нью-Йорк. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы растут в понедельник, акции банков дорожают благодаря положительным результатам стресс-тестов.

Внимание трейдеров направлено на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран проведут встречи в рамках саммита G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке, и трейдеры будут ждать сигналов "перемирия" в торговой войне, пишет MarketWatch.

"Все события вторичны по отношению к торговым переговорам, - отмечает аналитик National Holdings Арт Хоган. - Если они завершатся без провала, это событие, возможно, станет важнейшим для рынков".

По оценкам экспертов UBS, эскалация торговых переговоров США и Китая может привести к падению глобального фондового рынка на 20% к середине следующего года.

В фокусе рынка также остается ситуация на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия.

Американский президент в понедельник вновь дал негативную оценку действиям Федеральной резервной системы (ФРС), которая придерживается недостаточно мягкого, по его мнению, курса денежно-кредитной политики.

"Несмотря на то, что Федрезерв не знает, что делает - слишком быстро повысил ставки (при очень низкой инфляции и на фоне замедления темпов роста, снижения ставок и смягчения ДКП в остальных странах мира) и существенно ужесточил ситуацию с ликвидностью, на $50 млрд в месяц, этот июнь может стать одним из лучших в истории США", - написал Трамп в соцсети Twitter.

"Представьте, что было бы, сделай Федрезерв все правильно. Плюс тысячи пунктов к индексу Dow и рост ВВП в районе 4% или даже 5%. Теперь они упираются, как упрямые дети, когда нам нужны снижения ставки и смягчение ДКП, чтобы компенсировать все то, что другие страны делали против нас. Это провал!", - добавил президент.

Котировки акций банков поднимаются в ходе торгов. Стоимость бумаг JPMorgan выросла на 0,1%, Morgan Stanley - на 0,6%, Bank of America - на 0,7%, Goldman Sachs - на 1,6%. Все 18 крупнейших банков США имеют достаточно резервов для продолжения кредитования в условиях серьезного экономического спада, свидетельствуют результаты стресс-тестов Федеральной резервной системы (ФРС).

Акции Caesars Entertainment Corp. прибавляют в цене 14,6% на торгах в понедельник. Американский оператор казино и отелей Eldorado Resorts сообщил о покупке своего конкурента - Caesars Entertainment - за $17,3 млрд, включая долг компании. В результате в США появится крупнейшая компания в игровой отрасли с примерно 60 отелями-казино в 16 штатах.

Стоимость бумаг Eldorado опустилась на 8,7%.

Акции FedEx подешевели на 1,8% на сообщениях СМИ о том, что компания предлагает крупные скидки на услуги экспресс-доставки, чтобы привлечь онлайн-ритейлеров. Ранее в этом месяце стало известно, что FedEx приняла решение не продлевать контракт на предоставление услуг экспресс-доставки онлайн-ритейлеру Amazon.com Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 МСК в понедельник вырос на 62,84 пункта (0,24%) и составил 26781,97 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился к этому времени на 3,11 пункта (0,1%) - до 2953,57 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 7,14 пункта (0,1%) и составил 8038,84 пункта.

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