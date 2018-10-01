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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 16:06 01.10.2018 - 16:06

Нью-Йорк. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы активно повышаются в начале торгов в понедельник на новости о том, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному между США и Мексикой.

Отмечается, что по итогам третьего квартала индекс Standard & Poor's 500 вырос более чем на 7% - квартал стал для индикатора лучшим с 2013 года. Dow Jones Industrial Average в июле-сентябре увеличился на 9%, Nasdaq - на 7%.

Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), действовавшее с 1994 г., теперь будет переименовано в Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Оно впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.

Как пишет The Wall Street Journal, Канада в последний момент согласилась ограничить меры по поддержке молочной промышленности, что должно увеличить поставки на канадский рынок американской продукции. В свою очередь США отказались от требования вычеркнуть из соглашения статью, которая разрешала партнерам обжалование протекционистских мер США в сфере торговли.

Соглашение с Мексикой, заключенное ранее, ужесточает также правила беспошлинной поставки автомашин в США. В частности, теперь 40-45% узлов и деталей экспортируемых в США автомобилей должны изготавливаться высокооплачиваемыми рабочими (с оплатой минимум $16 в час), что должно снизить стимулы для перевода производств из США.

Официально новое соглашение USMCA должно быть подписано 30 ноября.

"Трехстороннее соглашение положит конец долгим месяцам неопределенности, окружавшей торговлю в Северной Америке, и, как следствие, фьючерсы растут", - заявил глава отдела исследований London Capital Group Джаспер Лоулер.

Акции Tesla взлетели в начале торгов в понедельник на 15% после падения на 14% в пятницу. Как сообщалось, основатель компании Илон Маск согласился заплатить штраф в $20 млн и покинуть пост председателя совета директоров компании, чтобы урегулировать претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая обвинила его во введении в заблуждение инвесторов.

И.Маск уйдет из совета директоров в течение 45 дней и не сможет занимать эту должность в течение ближайших трех лет. При этом бизнесмен сохранит должность генерального директора и место в совете директоров.

Стоимость акций General Electric подскочила на 12% на новости, что новым главным исполнительным директором и председателем совета директоров компании станет Лоуренс (Ларри) Калп, ранее руководивший конгломератом Danaher, вместо проработавшего чуть более года Джона Фланнери.

В последнее время GE испытывает значительные трудности, а ее капитализация упала на 53,3% за последние 12 месяцев. Поэтому отставка Дж.Фланнери была позитивно воспринята инвесторами.

Капитализация Pfizer Inc. увеличивается на 0,1%. CEO фармкомпании Иэн Рид уйдет в отставку в конце года, на этом посту с 1 января 2019 года его сменит операционный директор Альберт Бурла. При этом И.Рид останется председателем совета директоров компании.

Цена бумаг производителя продуктов питания Cal-Maine Foods упала на 8,4% на фоне слабой отчетности за минувший финквартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:48 МСК 1 октября повысился на 209,72 пункта (0,79%) и составил 26668,03 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 19,39 пункта (0,67%) - до 2933,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 59,85 пункта (0,74%) и составил 8106,21 пункта.

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