Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 16:23

Нью-Йорк. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы, снижавшиеся в первые минуты торгов в четверг, перешли к активному росту, поддержку рынку оказало заявление президента США Дональда Трампа.

Трамп сообщил в своем микроблоге в Твиттере, что встретится в пятницу в Белом доме с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

"Важный день переговоров с Китаем. Они хотят заключить сделку, но хочу ли я?" - написал Трамп.

Ранее настроения участников рынка омрачило сообщение газеты South China Morning Post о том, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей глав делегаций. Как сообщало издание, китайская делегация во главе с Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя изначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

Между тем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, сообщило, что Белый дом рассматривает возможность заключения ранее согласованного валютного пакта с Китаем в рамках промежуточного соглашения, в результате которого США могут отложить повышение пошлин.

Кроме того, по сообщениям СМИ, администрация Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies. Рынок воспринял это сообщение как сигнал готовности Вашингтона пойти на уступки в переговорах.

Опубликованные в четверг статданные указали, что инфляция в США в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре 2019 года выросли на 1,7% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Эксперты в среднем ожидали усиления инфляции до 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в сентябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. В августе они выросли на 0,1%, и аналитики ожидали сохранения такой же динамики и в сентябре.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс., с пересмотренных 220 тыс. до 210 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Число заявок стало минимальным с середины сентября. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали увеличения показателя на 1 тыс. с ранее указанных 219 тыс., до 220 тыс.

Акции Nike дорожают на 0,7% после того, как аналитики Oppenheimer увеличили прогноз котировок бумаг компании.

Стоимость бумаг PG&E упала почти на 29,3% на сообщении о том, что суд в Сан-Франциско разрешил держателям облигаций калифорнийской генерирующей компании представить альтернативный план по ее выводу из банкротства, пишет MarketWatch.

Акции Apple Inc. растут на 1,15%, поскольку аналитики Longbow Research улучшили рекомендацию для бумаг до "покупать" на фоне роста спроса на iPhone 11.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:59 МСК 10 октября вырос на 176,34 пункта (0,67%) и составил 26522,35 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 18,77 пункта (0,64%) - до 2938,17 пункта.

Nasdaq Composite набрал 56,52 пункта (0,72%) и составил 7960,26 пункта.

ор вч пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!